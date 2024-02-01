Низкая зарплата, потеря работы: каждый пятый поляк испытывает неприязнь к украинцам, — исследование

Негативное отношение в особенности заметно в возрастной группе 25-34. 55-летние большей частью положительно относятся к выходцам из Украины.

Жители Польши оказывают уже не столь радушный прием украинцам, спасающимся от войны. Беспокоятся главным образом о том, чтобы не потерять рабочее место, и считают, что приток беженцев повлиял на медленный рост зарплат. Об этом сообщает Gazeta PL со ссылкой на данные социсследования Польского экономического института и "Польского барометра рынка труда".

Итоги исследования Personnel Service свидетельствуют о том, что 22% польских граждан негативно настроены в отношении украинцев. Такие настроения в особенности заметны в возрастной группе 25-34. Люди старше 55 большей частью относятся к украинцам положительно.

Эксперт по рынку труда Кшиштоф Инглот высказался о том, что рост стоимости жизни сказывается на негативном отношении к украинцам. Ко всему прочему, поляки все больше опасаются, что украинский переселенец оставит их без работы.

"Мы считаем их более конкурентоспособными на рынке труда и озабочены их влиянием на темпы роста заработной платы", — отметил он, добавив также, что украинцы все же восполняют пробелы в тех секторах, куда люди с польским паспортом не идут.

Эксперимент с резюме

Аналитики Польского экономического института устроили эксперимент. Составили 375 фиктивных резюме от украинок и полек с похожими навыками.

В итоге, гражданки Польши получали отклики с предложением "простой работы" в 27,6% случаев. Украинкам же перезванивали в 19,5% случаев. Из 375 резюме ответ получили только 56 соискательниц вакансий, или 15%.

Напомним, что, согласно сентябрьскому исследованию CBOS Foundation, неприязнь гражданок Польши к молодым украинкам может быть связана с конкуренцией за рабочие места и за местных мужчин.

Также сообщалось, что в Польше хотят изменить условия поддержки украинских беженцев.