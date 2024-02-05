"Пятая колонна" в действии: как ГРУ РФ внедряется в жизнь публичных людей, — расследование (фото)

По информации журналистов-расследователей, шпионы-диверсанты из ГРУ используют для создания убедительной легенды правозащитников и оппозиционеров, журналистские и кинематографические сообщества, а также другие общественные организации.

Российским шпионам-диверсантам из ГРУ, которые внедряются в российские правозащитные и профессиональные группы, становятся общественными активистами и далее получают доступ к различным международным организациям, посвящено расследование группы журналистов издания The Insider и представителя группы Bellingcat Христо Грозева. Оно опубликовано там в понедельник, 5 февраля.

О том, что шпионы-диверсанты из ГРУ внедряются под личиной нелегалов, известно давно. Вот только в недавних расследованиях фигурировала шпионка, которая под видом светской львицы знакомилась с офицерами НАТО, псевдобразилец, который едва не проник на работу в Международный уголовный суд, и псевдожурналист, устроившийся на работу исследователем в норвежском университете.

Однако, как оказалось, диверсанты из ГРУ используют для создания убедительной легенды и правозащитников, и оппозиционеров, журналистские и кинематографические сообщества и др. Иногда они годами находятся внутри этих групп под фальшивыми именами и организовывают операции, имея достоверную "крышу".

"Правозащитник"

В Московской открытой школе прав человека его помнят как одного из самых активных волонтеров — Иван Жихарев был активистом, целиком посвятившим себя правозащитной деятельности. Она не пропускал ни одного Форума свободной России, участвовал в работе группы по санкциям, был инициатором в сфере экозащиты и донорства крови.

На самом деле это был совсем другой Иван — Жигарев, человек с такой же датой рождения, похожей внешностью и с разницей лишь в одну букву в фамилии. Этот Жигарев, как пишут расследователи, — член особо секретного подразделения диверсантов, которых много лет готовит российское ГРУ, потомственный военный, завербованный элитной оперативной группой, а именно ГРУ-шным подразделением 29155.

Слева: "бурильщик-геолог" Иван Жигарев с женой, Иван Жихарев (фото для паспорта) Фото: Скриншот

На протяжении нескольких лет маршруты Жигарева совпадали с маршрутами таких групп ГРУ, как "отравители" семьи Скрипалей, болгарского производителя оружия Емельяна Гебрева и др.

В 2017 году, по информации расследователей, у "Жихарева", который считался профессиональным геологом, специалистом по бурению скважин для воды, начинается новая жизнь. Он внедряется в Московскую открытую школу прав человека при Сахаровском центре. Сотрудники этой организации, беседуя с журналистами, долго не могли поверить, что "Жихарев" вовсе не "самый активный волонтер", а участник группы убийц из ГРУ. По словам правозащитников, он имел доступ к регистрационным данным участников школы, участвовал во многих управленческих встречах, в кампаниях поддержки правозащитников в заключении, координировал работу по Азимжану Аскарову из Кыргызстана и занимался передачей денег, которые для него собирали.

В Московской школе вспоминают, что "Жихарев" ездил в Кишинев на гражданский форум CampCamp, где собралось более 200 правозащитников и журналистов из 15 стран Восточной Европы и Центральной Азии. Они же дали ему рекомендацию на участие в организованном Гарри Каспаровым Форуме свободной России.

"Жихарев" (справа) на Вильнюсском форуме в декабре 2017 года Фото: Скриншот

С 2017 года "Жихарев" стал ездить на эти форумы регулярно, где особо себя не проявлял, но был знаком со многими правозащитниками. Активисты школы рассказали The Insider, что последний раз он общался с ними в 2021 году. Вполне вероятно, что позже "Жихарев" был выведен из эксплуатации. Причина — когда его прикрытие стало известно французским властям в 2022 году как одно из нескольких имен офицеров ГРУ, посетивших их секретную базу во Франции.

"Режиссер-документалист"

Еще одним членом группы убийц из подразделения 29155, имевшим параллельную карьеру-прикрытие, был подполковник Максим Родионов, который среди кинодокументалистов известен как Максим "Смирнов". Он появился в 3-й гвардейской бригаде спецназа ГРУ в Тольятти, а в 2014 году получил паспорт из той же ГРУ-шной серии, которой прославились отравители Скрипалей.

И снова пути агента тесно переплетаются с маршрутами групп диверсантов от ГРУ: под фамилией "Смирнов" он побывал в Барселоне (март 2014 и июль 2016), Италии (октябрь 2016), Кыргызстане (май 2016), Чехии (июль 2016), Казахстане (апрель 2017) и Франции (ноябрь 2017). Однако после того как The Insider и Bellingcat в 2018 году раскрыли эту серию паспортов, в 2019 году ему был выдан новый биометрический паспорт. Однако новая французская виза "Смирнова" была аннулирована.

"Кинодокументалист" Максим "Смирнов" Фото: Скриншот

К тому времени Максим "Смирнов" уже несколько лет считался "режиссером-документалистом", членом Гильдии неигрового кино. В руководстве Гильдии, как замечают расследователи, были немало удивлены тому, что среди ее членов затесался такой "именитый участник", и затруднились пояснить, чем именно тот занимался в организации.

В трудовой книжке "документалиста" значится, что в 2015–2016 годах он работал в компании "Просто Медиа", но она была зарегистрирована только в сентябре 2016 года, а функционировать начала в 2018-м. Позже он стал соучредителем студии видеопроизводства "Томирис", снимавшей среди прочего кринж-интервью об опасности "гомосексуализма, демонизма, садизма и педофилии". Главным героем этого интервью о том, как правильно блюсти нравственность в обществе, стал российский неонацист Николай Зайцев-Бирдюкин.

"Блюститель нравов" неонацист Зайцев-Бирдюкин Фото: Скриншот

ГРУ-шная студия "документалистики" также сняла проморолик, посвященный автомотопробегу из России в Монголию, к которому, как ранее писал The Insider, ГРУ имеют самое непосредственное отношение как к собственной логистике в регионе.

"Журналист"

Этот случай — уникальный в истории операций подразделения 29155. Константин Медведев вел свою тайную жизнь под настоящим именем и после окончания Военной академии ГРУ в Москве стал "иностранным корреспондентом" в журнале "Морское страхование".

Как уже писал The Insider, этот журнал является ГРУ-шным прикрытием — там, например, был трудоустроен Владимир Моисеев ("Попов"), один из организаторов неудавшегося переворота в Черногории. Затем Медведев числится в ныне закрытой газете "Трибуна", где он даже публиковал некоторые материалы, например, о после Индонезии в Москве и о бадминтоне. Однако последний главред "Трибуны" Николай Васильев заявил The Insider, что такого сотрудника не помнит.

Чем конкретно занимался Медведев на самом деле, сказать сложно, но его номер есть в звонках и руководителя войсковой части 29155 Андрея Аверьянова, и важного члена группы, работавшего под прикрытием дипломата Егора Гордиенко, и многих других.

Фото: Скриншот

При этом путешествовал Медведев часто: уже будучи членом 29155, он посетил Хельсинки в мае 2016 года, Бишкек в мае и августе 2016-го, Париж в июне 2016-го, Вену в мае 2017-го и Прагу в августе 2016-го, марте 2017-го и феврале 2018 года.

Какими бы ни были рабочие задачи Медведева, оплачивались они хорошо. Судя по выписке из налоговой, только в 2021 году он получил дивидендами от Сбербанка и ВТБ ни много ни мало 45 миллионов рублей (по тому курсу — более полумиллиона евро). Это при том, что средняя зарплата офицера в России составляет около 50 тысяч рублей.

Напомним, Фокус писал, что власти Болгарии выдали европейский ордер на арест шестерых граждан России, которых обвиняют в причастности к уничтожению заводов по производству оружия и складов с боеприпасами в период с 2011-го по 2020 год.

Вместе с российским изданием The Insider журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев обнаружил целое подразделение Главного разведывательного управления РФ (ГРУ) под номером 29155, которое планирует и устраивает диверсии за рубежом.