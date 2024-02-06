"Пятая колонна" по-итальянски: как ФСБ покупала политиков из итальянской "Лиги Севера" (фото)

Как утверждают журналисты-расследователи, речь идет о тайной деятельности Маттео Сальвини, который сегодня занимает пост вице-премьер-министра Италии, неоднократно призывал снять санкции с России и часто бывал в Москве.

Группа журналистов-расследователей издания The Insider и Христо Грозев из проекта Bellingcat раскрывают тайные договоренности руководства итальянской партии "Лига Севера" с сотрудниками Пятой службы ФСБ России. Расследование опубликовано во вторник, 6 февраля, в издании The Insider.

На самом деле о самом факте финансирования этой партии и секретных встречах лидера Маттео Сальвини в Москве расследователи писали еще в 2019 году. Однако на сегодняшний день удалось доказать участие в этих встречах действующего сотрудника ФСБ, что может послужить фактором для возобновления в Италии расследования дела о международной коррупции.

Речь идет о тайной деятельности Маттео Сальвини, который сегодня занимает пост вице-премьер-министра Италии и который неоднократно призывал снять санкции с России, часто бывал в Москве и даже фотографировался в футболке с изображением Путина на Красной площади. Один из таких визитов привел к скандалу: Сальвини был вынужден отменить свою поездку в Россию в мае 2022 года, когда выяснилось, что билеты ему купило российское посольство.

Место встречи — гостиница "Метрополь"

Встреча, послужившая отправной точкой в расследовании, состоялась в октябре 2018 года. На ней присутствовал правая рука Сальвини – Джанлука Савоини. Аудиозапись этой встречи оказалась затем у издания BuzzFeed. Как замечают расследователи, на ней слышны голоса трех россиян, которые в процессе обсуждения схемы финансирования уточняют, что им понадобится поддержка Владимира Плигина (бывшего депутата и советника председателя Госдумы Вячеслава Володина) и некоего вице-премьера (предположительно, Дмитрия Козака). Савоини, в свою очередь, тогда пообещал оказывать России поддержку и говорил об общих ценностях Кремля и европейских крайне правых.

Джанлука Савоини в отеле "Метрополь" перед встречей Фото: The Insider

Как выяснило издание L'Espresso, в результате тех переговоров была заключена сделка: российские компании, связанные с людьми из путинского окружения, передают "Лиге Севера" 65 миллионов евро через фиктивную продажу 3 миллионов метрических тонн дизельного топлива. Было ли доведено дело до конца — неизвестно, но, как выяснил The Insider, в 2018-2019 годах Савоини и его однопартиец Клаудио Д’Амико летали в Москву чаще чем раз в месяц, причем иногда всего на один день. Скорее всего, прилетали за деньгами.

Дугинский менеджер — он же куратор от ФСБ

Еще в 2019 году журналистам The Insider удалось идентифицировать двух из трех российских участников той самой встречи в "Метрополе". Первым был Илья Якунин, работавший тогда в Агентстве прямых инвестиций, которое контролировала компания депутата Плигина, упоминавшегося в разговоре.

Личность еще одного участника разговора — некоего Андрея Харченко — долго оставалась загадочной. Известно было только, что он защитил кандидатскую по философии, причем его оппонентом на защите был ультраправый идеолог Александр Дугин, у которого в Евразийском союзе Харченко "работал" директором департамента Ближнего Востока. Харченко часто сопровождал Дугина в различных зарубежных поездках. Кстати, как сообщают расследователи, Дугин встречался, в том числе, с Савоини.

Соратники Дугина по Евразийскому союзу, по информации расследователей, почему-то не знали, кто такой Харченко и чем он занимается. В разговоре с The Insider сам Харченко заявил, что налаживание контактов с западными политиками — это "результат долгой и сложной работы", о которой он пообещал рассказать "по возвращении из командировки", после чего перестал выходить на связь.

Андрей Харченко (крайний справа) сопровождает Дугина в поездке Фото: The Insider

Как выяснили журналисты, формально Харченко числится в аппарате помощника президента Игоря Левитина и именно в этом статусе ездит теперь во все рабочие командировки. Однако в реальности, как показывают выписки сразу из нескольких баз данных, он официально работает в воинской части 26047, то есть в Службе оперативной информации и международных связей ФСБ, также известной как Пятая служба.

Харченко до сих пор продолжает активно летать за рубеж и участвует в важных переговорах в составе российских делегаций, но уже вместе с Левитиным.

Андрей Харченко (на переднем плане) на встрече Левитина с премьер-министром Ирака в ноябре 2023 года Фото: The Insider

На другой фотографии Харченко перекладывает бумажки на встрече Левитина с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером в январе 2023 года.

Андрей Харченко (крайний слева) на встрече с первым вице-президентом Ирана в январе 2023 года Фото: The Insider

О чем именно Пятая служба ФСБ договаривается с политиками этих стран в кулуарах таких встреч — судить сложно.

Возобновить расследования

Когда о секретной встрече в "Метрополе" в 2018 году стало известно, в Италии началось расследование по делу о международной коррупции. Однако тогда не удалось доказать, что те, с кем виделся Джанлука Савоини, говорили от имени государства. Но поскольку Андрей Харченко был идентифицирован как действующий сотрудник ФСБ, расследование может возобновиться.

"Не только может, но и должно", — считает Пьер Франческо Майорино, до недавнего времени член Европарламента от Италии, а теперь член регионального совета Ломбардии.

Итальянский политик подчеркнул, что, по его мнению, правоохранители Италии столкнулись с беспрецедентным делом, которое послужило толчком к расследованию Европарламента на тему иностранного вмешательства.

"Шайка Сальвини во главе с Савоини играла с огнем, когда вступала в отношения с теми, кто не разделяет демократических ценностей. Так что тут дело не только в юридических последствиях, но и на политическом уровне. Я уверен, мы должны вернуться к расследованию того, что произошло в гостинице "Метрополь", — подытожил Майорино.

Напомним, что вместе с российским изданием The Insider журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев обнаружили целое подразделение Главного разведывательного управления РФ (ГРУ) под номером 29155, которое планирует и устраивает диверсии за рубежом.

Кроме того, Фокус писал, что власти Болгарии выдали европейский ордер на арест шестерых граждан России, которых обвиняют в причастности к уничтожению заводов по производству оружия и складов с боеприпасами в период с 2011-го по 2020 год.