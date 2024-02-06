Лукашенко зарабатывает миллионы долларов на контрабанде табака в Великобританию, — СМИ

По данным британских журналистов, владельцы компании "Табак Инвест" Павла Топузидис и Виктор Петрович являются "кошельками" для белорусского лидера и его режима.

Беларусь зарабатывает десятки миллионов на контрабанде табака в Великобританию. Об этом пишет британская газета The i, ссылаясь на официальные данные о торговле королевства.

Официальные данные о торговле показывают, что в прошлом году Великобритания импортировала "напитки и табак" из Беларуси на сумму около 162 миллионов фунтов стерлингов (7,6 миллиарда гривен), несмотря на санкции, запрещающие большую часть торговли с этой страной из-за ее поддержки вторжения России в Украину. Эта цифра включает в себя оценку стоимости контрабандных сигарет и других табачных изделий.

Журналисты отмечают, что Департамент бизнеса и торговли и Управление национальной статистики (ONS), которое занимается сбором данных о торговле, отказались сообщить, какую долю в 162 миллиона фунтов стерлингов составляет нелегальный табак.

"Но учитывая, что почти весь легальный импорт табака и алкоголя из Беларуси в Великобританию в настоящее время запрещен, представляется, что значительная часть товаров, включенных в официальные данные, является контрабандой и обходится налогоплательщикам в миллионы потерянных акцизов", — говорится в материале.

Один из экспертов в сфере торговли и таможенных дел отметил: "Беларусь давно известна как источник незаконного или контрабандного табака. Хотя война на Украине затруднила доступ к этому материалу в Европу и Великобританию, он все еще поступает в значительных объемах".

Незаконный табак, который попадает в Великобританию и другие страны, скрытый в грузовиках и контейнерах, перевозящих законные партии, продается без уплаты акциза. Согласно данным HM Revenue & Customs, Великобритания теряет около 2,8 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно из-за уклонения от уплаты налогов за контрабандный табак.

Согласно ежемесячной статистике торговли правительства Великобритании, за 12 месяцев до июня прошлого года страна импортировала из Беларуси "напитки и табак" на сумму 161,6 миллиона фунтов стерлингов — что составляет 96 процентов от общего объема белорусских товаров, поступающих на ее территорию.

Хотя общедоступные данные не содержат более подробной разбивки по импортированным товарам, Управление национальной статистики сообщило, что эта сумма включает "оценки контрабандного табака". В своем заявлении Управление национальной статистики также отметило: "Беларусь является одним из главных поставщиков нелегального табака".

Полученные данные указывают на то, что в результате войны в Украине, что привело к закрытию пограничных переходов между Беларусью и Литвой, а также Латвией — главным каналом контрабанды табака в Западную Европу, количество контрабанды, поступающей в Великобританию, сократилось. По предыдущим оценкам, объем импорта белорусских "напитков и табака" в Великобританию в прошлом году составил 451 миллион фунтов стерлингов, однако Управление национальной статистики заявило, что эта сумма была пересмотрена в сторону уменьшения после "обновления источника данных", отслеживающего поставки табачных изделий.

Профессиональный союз белорусов в Великобритании, выступая как оппозиционная организация, выразил свою озабоченность размахом контрабанды табака из Беларуси в Великобританию. Они утверждают, что это незаконное предприятие приводит к потере миллионов фунтов стерлингов акцизов для Великобритании и способствует финансированию режима лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Правозащитники и западные правительства в разные времена обвиняли Лукашенко в окружении себя людьми из ключевых отраслей промышленности, которые служат источником финансирования его режима. В декабре прошлого года американские власти ввели санкции против двух белорусских магнатов табачной индустрии — Павла Топузидиса и Виктора Петровича — которых они считают богатейшими олигархами страны и финансовыми поддержками режима.

Топузидис и Петрович владеют ООО "Табак Инвест", которое ранее было единственным частным производителем табака в Беларуси и производило около 30 процентов всего табачного товара в стране. Вашингтон ссылается на утверждения о связях компании с организованной операцией по контрабанде сигарет в Россию, которая, как утверждается, принесла ей многомиллионные доходы.

Министерство финансов США заявило, что Топузидис и Петрович являются "кошельками" для Лукашенко и его режима, указывая на их важность в финансовой структуре белорусского лидера.

Беларусь долгое время считается одним из крупнейших источников контрабанды сигарет и табачных изделий в мире. Таможенная служба Литвы заявила, что в 2021 году 80 процентов из 328 миллионов контрабандных сигарет, изъятых в стране, пришли из Беларуси. По оценкам, около 10 процентов нелегального табака, поступающего в Великобританию, приходится на эту страну.

Последние данные от HM Revenue & Customs, ведущего кампанию по борьбе с контрабандой табака стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, показывают, что за год до марта 2022 года было изъято 1,35 миллиарда нелегальных сигарет, предназначенных для британского рынка, на сумму около 556 миллионов фунтов стерлингов.

Представитель HMRC отметил, что незаконная торговля табаком подрывает деятельность законных розничных продавцов, финансирует преступность и ущерб здоровью населения, а также создает значительные потери в бюджете государства. HMRC выразил решимость бороться с этим преступным явлением и сократить спрос на незаконную продукцию.

Напомним, журналисты выяснили, что Национальные вооруженные силы Латвии получали продукты от России и Беларуси. В частности, им поставлялся российский чай и белорусская соль.

Ранее сообщалось, что молдавские компании, несмотря на санкции Запада поставляли авиазапчасти в РФ. Они сотрудничали с российскими авиакомпаниями, такими как "Победа", "Россия" и S7 Airlines.