Верят ли россияне в победу над Украиной и поддерживают ли войну: результаты опроса

Согласно данным исследования общественного мнения, больше россиян стали верить в победу своей страны. Причем сохраняется стабильно высокая поддержка военных действий.

Поддержка военных действий в Украине со стороны россиян остается стабильно высокой с начала 2022 года. Лишь треть опрошенных готова принять моральную ответственность за гибель мирных украинцев и разрушения. Эти данные представлены в результатах исследования, проведенного независимым российским "Левада-центром".

Согласно отчету, в январе 2024 года 77% респондентов высказали поддержку войны против Украины, в то время как 16% не одобряют такие действия, а еще 8% не смогли определиться. Тем не менее, как и прежде, количество сторонников перехода к мирным переговорам превышает количество тех, кто поддерживает военные действия: 52% против 40%. Хотя за последние месяцы доля сторонников мирных переговоров снизилась с 57% до 52%, это все же соответствует среднегодовым значениям. Одна треть россиян считает, что они несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине (10% — полностью, 21% — частично), в то время как 62% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос также показал, что у большинства россиян сохраняется уверенность в продолжительности войны против Украины. Почти половина респондентов (45%) предполагает, что военные действия продлятся более года, а еще 23% ожидают, что конфликт затянется от полугода до года.

В целом, 77% россиян считают, что война против Украины завершится победой для России, что на 6% больше, чем год назад, и примерно соответствует данным мая 2022 года. Две трети россиян (66%) согласны с тем, что РФ платит слишком высокую цену за войну против Украины, в то время как 25% не согласны с этим утверждением. Доля согласных с этим утверждением резко снизилась за последние полгода, с июля 2023 года (когда она составляла 82%) до настоящего времени. Кроме того, 64% россиян не считают, что РФ допустила ошибку, начав войну.

Всероссийский "Левада-центр" провел общенациональное исследование с 14 по 20 декабря 2023 года и с 25 по 31 января 2024 года на репрезентативной выборке жителей городов и сельской местности России, включающей 1606 и 1621 человек в возрасте 18 лет и старше из 137 населенных пунктов и 50 регионов соответственно. Исследование осуществлялось путем проведения личных интервью у респондентов на их домашнем пространстве. Процентное соотношение ответов представлено относительно общего числа участников опроса.

Напомним, в ноябре 2023 года результаты опроса показали, что большинство россиян готовы поддержать Владимира Путина, если он объявит об окончании военных действий, но при условии сохранения новых территорий.

Ранее, в октябре 2023 года, "Левада Центр" опубликовал итоги опроса, которые указывают на то, что большинство опрошенных россиян заявили, что они поддержали бы идею закончить войну в Украине в ближайшее время.