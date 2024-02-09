Огонь охватил 4000 кв метров: в Москве загорелась жилая многоэтажка (видео)

В МЧС РФ заявили, что к ликвидации пожара привлечено более 130 специалистов и 41 единица техники. Кроме того, на место направлены 2 вертолета Ка-32.

В Москве на улице Черняховского начался сильный пожар. Так, загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. Об этом в ночь на 9 февраля сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

"В Московской области огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. На улице Черняховского горит кровля 6-этажного жилого дома. Огонь охватил 2 000 квадратных метров", — сказано в сообщении.

Ранее о произошедшем также сообщил Telegram-канал SHOT. Сообщается, что из горящего дома эвакуируют людей и животных. Так, из горящего дома вывели около 400 человек. Возле места пожара был развернут оперативный штаб.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Со стороны улицы Черняховского закрыли проезд к ТЦ Галерея "Аэропорт".

"Пожару присвоен повышенный, третий ранг сложности. На месте около пяти пожарных машин, для тушения будет привлечена авиация", — отметили администраторы канала.

Также на канале сообщили, что в результате распространения огня у дома начал обрушиваться чердак. На месте минимум 10 скорых. Для тушения пожара МЧС РФ привлекло вертолеты.

Позже в МЧС РФ подтвердили увеличение площади пожара. Там также заявили, что к ликвидации привлечено более 130 специалистов и 41 единица техники, направлены 2 вертолета Ка-32.

Напомним, что 7 февраля масштабный пожар вспыхнул на заводе, производящем "Искандер-М". Российская противовоздушная оборона якобы уничтожила БПЛА и реактивные снаряды, однако в двух городах возникли масштабные пожары и есть пострадавшие.