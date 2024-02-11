Поддерживает Украину: на президентских выборах в Финляндии победил Александр Стубб, — СМИ

Новым президентом Финляндии избран бывший премьер-министр, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии Александр Стубб. 1 марта он сменит на посту Саули Ниинисте.

Александр Стубб из правоцентристской Национальной коалиционной партии с небольшим перевесом одержал победу на президентских выборах в Финляндии в воскресенье, победив либерального члена Партии зеленых Пекку Хаависто, который признал свое поражение, сообщает Reuters.

Стубб настроен проевропейски и решительно поддерживает Украину, занявшую жесткую позицию по отношению к России.

Он объявил себя победителем во втором туре голосования, набрав 51,6% голосов при подсчете 99,7% бюллетеней против 48,4% у Хаависто, как показали данные министерства юстиции.

Новый глава государства Финляндии будет отвечать за ее безопасность и внешнюю политику, включая недавно одобренную позицию члена НАТО в отношении России, с которой у нее общая протяженная граница.

В телеобращении Стабб назвал свою победу "величайшей честью" в своей жизни.

"Ощущение спокойствия и смирения, но, конечно, в то же время я чрезвычайно счастлив и благодарен, что такое большое количество финнов проголосовало и что я могу стать президентом Финляндской Республики", — сказал он.

Александр Стубб поблагодарил всех, кто поддержал его в голосовании: "Это самая большая честь в моей жизни. Работа президента республики — это работа, которая больше, чем человек".

Явка во втором туре президентских выборов составила 70,7 процента по сравнению с 75 процентами в первом туре президентских выборов две недели назад.

Отношение к Украине

В интервью агентству Reuters 12 января Александр Стубб заявил, что на данный момент во внешней политике Финляндии не будет российской опоры. Он пообещал безоговорочную поддержку Украины и исключил улучшение отношений Финляндии с президентом России Владимиром Путиным до тех пор, пока Москва не прекратит войну против Киева.

"Политически не будет никаких отношений ни с президентом России, ни с российским политическим руководством, пока они не остановят войну в Украине", — заявил Стубб.

Кто такой Александр Стубб

Кай-Еран Александр Стубб — финский политик, родился 1 апреля 1968 года в Хельсинки в семье финского хоккеиста Йорана Стубба. Член правоцентристской партии Национальная коалиция (2014—2016 — председатель партии), заместитель гендиректора Европейского инвестиционного банка (с 2017). Министр финансов Финляндии (2015—2016); а до этого — премьер-министр Финляндии (2014—2015). В правительстве Катайнена (2011—2014) занимал пост министра по делам ЕС и внешней торговли; до этого — министр иностранных дел Финляндии (2008—2011); в 2008 году был действующим председателем ОБСЕ.

Женат на англичанке Сюзанне Иннес-Стубб, работающей юристом в бельгийской компании. У них двое детей: дочь Эмилия 2001 года рождения и сын Оливер-Йохан 2004 года рождения.

Александр Стубб свободно говорит на финском и шведском (родные языки), а также на английском, немецком и французском языках.

Напомним, 22 января сообщалось, кто стал новым главой Парламентской ассамблеи. Греческий политик впервые стал главой организации, однако переизбрать его могут только один раз и только на один год.

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