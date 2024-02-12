Из-за национальности: в Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста (фото)

По данным Федерации баскетбола города Киева, незадолго до матча неизвестные с ножами набросились на двух спортсменов украинского происхождения — они выступали за местную команду.

В Германии неизвестные напали с ножами на двух украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко. В результате нападения 17-летний Ермаков скончался от полученных травм в больнице, в то время как его товарищ находится в реанимации. Федерация баскетбола города Киева заявила, что нападение было мотивировано национальной принадлежностью пострадавших.

Инцидент произошел несколько дней назад в Дюссельдорфе, Германия. Ермаков и Козаченко представляли молодежную команду ART Giants (U-19) из этого города.

Фото: Соцсети

"Накануне очередного матча на них напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы. Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашим ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели", — говорится в сообщении федерации.

Ермаков активно занимался баскетболом и выступал в детских командах "Тейваз" и "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". Он также был частью юношеской сборной Украины (U-16), которая участвовала в чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Напомним, в Польше нашли тело 30-летнего украинца, который ушел из дома и не вернулся и находился в розыске.

Напомним также, что украинец в Польше "поднял на ноги" полицию и авиацию. Мужчина ушел из дома, не взяв с собой мобильного телефона, а когда через несколько часов так и не вернулся, его родственники решили обратиться за помощью.