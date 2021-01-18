В Запорожье неизвестные с ножами за три дня напали на двух священников УПЦ (фото)

Нападения были совершены 13-го и 16-го января. В обоих случаях злоумышленники были вооружены холодным оружием.

В Запорожье напали неизвестные злоумышленники совершили два вооруженных нападения на священников с интервалом в три дня между преступлениями. Оба дела расследуются полицией.

Об этом в понедельник, 18 января сообщает Telegram-канал "PavlovskyNEWS", ссылаясь на слова руководителя местной епархии УПЦ, митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки.

"Отец Владимир перенес операцию по удалению гематомы, которая сдавливала все правое полушарие головного мозга. Сейчас состояние удовлетворительное, восстанавливается после операции. Прогноз врачи дают обнадеживающий, но все в руках Божьих. Отец Георгий отделался испугом", – сообщил митрополит журналистам Telegram-канала.

Как отмечается в публикации, нападения были совершены 13-го и 16-го января, и в обоих случаях злоумышленники были вооружены ножами. При этом, первое нападение закончилось госпитализацией с черепно-мозговым ранением.

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В частности, священник Запорожской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир Гуменюк получил удар ножом в висок от прохожего. Как сообщил в тот же день, 13 января, православный Telegram-канал "Лабарум. Сим победиши", мотивы этого нападения неизвестны: "Проходящий мимо на улице мужчина, внезапно нанес ему удар ножом в область виска и скрылся…".

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Запорожской епархии протоиерей Александр Овчаренко, отметив, что отец Владимир "не паникер… служил на флоте, опытный священник", и что тот "своим ходом дошел до больницы" после удара ножом в висок.

Овчаренко отметил, что на отца Владимира нападали "молча" и при этом – без попытки ограбления, а сам священнослужитель в момент происшествия "шел в мирской одежде, не в рясе". По словам протоиерея, кроме операция по удалению гематомы, возможно Гуменюк понадобится вторая – по импланту кости.

Спустя три дня, вечером 16-го января неизвестный злоумышленник, вооруженный ножом, напал на диакона Украинской Православной Церкви Георгия Черпакова и его семью который возвращались с Всенощного бдения. Причем инцидент произошел примерно в той же локации, что и предыдущий.

"Они шли с матушкой и ребенком в том же районе где и отец Владимир Гуменюк. Отец Георгий был облачен в подрясник. Злодей так же пытался их порезать ножом, слава Богу все обошлось, отделались испугом. Полицию вызвали и все зафиксировали", – рассказал в своем Telegram-канале заведующий канцелярией Запорожской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Елин.

По случаю этого инцидента пресс-секретарь Запорожской епархии Овчаренко подчеркнул, что в отличии от прошлого нападения на священника Владимира Гуменюка, "который шел в мирской одежде, отец дьякон Георгий был в подряснике. Он всегда и везде ходит в священнической одежде и поэтому это было для него естественно и не вызовом". "Похоже на серию, как хотелось бы ошибаться", – отметил Овчаренко.

Отвечая на вопрос журналиста "Pavlovsky", не похоже ли это на умышленные нападения именно на священнослужителей УПЦ, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука отметил следующее:

"Мы сейчас пожинаем плоды дискриминации и пропаганды, которые были запущены "Петром-отступником" (Петром Порошенко, – ред.). При такой агрессии и ненависти по отношению к церкви эти действия можно расценивать как прямые угрозы не самой церкви, так как это богочеловеческий организм, но всем ее членам".

По словам митрополита, действия злоумышленников являются плодом агрессивной информационной политики государства против УПЦ, которую запустил еще Петр Порошенко, а нынешняя власть не прикладывает усилий, чтобы это остановить.