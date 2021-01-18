У Запоріжжі невідомі з ножами за три дні напали на двох священиків УПЦ (фото)

Напади були здійснені 13-го і 16-го січня. В обох випадках зловмисники були озброєні холодною зброєю.

У Запоріжжі напали невідомі зловмисники скоїли два збройних напади на священиків з інтервалом в три дні між злочинами. Обидві справи розслідуються поліцією.

Про це в понеділок, 18 січня повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNEWS", посилаючись на слова керівника місцевої єпархії УПЦ, митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки.

"Батько Володимир переніс операцію з видалення гематоми, яка здавлювала все права півкуля головного мозку. Зараз стан задовільний, відновлюється після операції. Прогноз лікарі дають обнадійливий, але все в руках Божих. Отець Георгій відбувся переляком", — повідомив митрополит журналістам Telegram-каналу.

Як наголошується в публікації, напади були здійснені 13-го і 16-го січня, і в обох випадках зловмисники були озброєні ножами. При цьому, перший напад закінчилося госпіталізацією з черепно-мозковою пораненням.

[ + – ] Джерело: @PavlovskyNEWS Фото: PavlovskyNEWS

Зокрема, священик Запорізької єпархії Української Православної Церкви протоієрей Володимир Гуменюк отримав удар ножем в скроню від перехожого. Як повідомив в той же день, 13 січня, православний Telegram-канал "Лабарум. Цим переможеш", мотиви цього нападу невідомі: "Проходить повз на вулиці чоловік, раптово завдав йому удар ножем в область скроні і зник...".

Ситуацію прокоментував прес-секретар Запорізької єпархії протоієрей Олександр Овчаренко, зазначивши, що батько Володимир "не панікер... служив на флоті, досвідчений священик", і що той "своїм ходом дійшов до лікарні" після удару ножем у скроню.

Овчаренко зазначив, що на батька Володимира нападали "мовчки" і при цьому — без спроби пограбування, а сам священнослужитель в момент події "йшов в мирському одязі, не в рясі". За словами протоієрея, крім операції з видалення гематоми, можливо Гуменюк знадобиться друга — з імпланту кістки.

Через три дні, ввечері 16-го січня невідомий зловмисник, озброєний ножем, напав на диякона Української Православної Церкви Георгія Черпакова і його сім'ю який поверталися з Всенощної. Причому інцидент стався приблизно в тій же локації, що і попередній.

"Вони йшли з матінкою і дитиною в тому ж районі де і батько Володимир Гуменюк. Отець Георгій був одягнений в підрясник. Лиходій так само намагався їх порізати ножем, слава Богу все обійшлося, відбулися переляком. Поліцію викликали і все зафіксували", — розповів в своєму Telegram-каналі завідувач канцелярією Запорізької єпархії УПЦ протоієрей Геннадій Єлін.

Через цей інцидент прес-секретар Запорізької єпархії Овчаренко підкреслив, що на відміну від минулого нападу на священика Володимира Гуменюка, "який йшов в мирському одязі, батько диякон Георгій був в підряснику. Він завжди і всюди ходить в священицької одязі і тому це було для нього природно і не викликом". "Схоже на серію, як хотілося б помилятися", — зазначив Овчаренко.

Відповідаючи на питання журналіста "Pavlovsky", чи не схоже це на умисні нападу саме на священнослужителів УПЦ, митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука зазначив наступне:

"Ми зараз пожинаємо плоди дискримінації і пропаганди, які були запущені "Петром-відступником" (Петром Порошенко, — ред.). При такій агресії і ненависті по відношенню до церкви ці дії можна розцінювати як прямі загрози не самій церкві, так як це боголюдський організм, але всім її членам".

За словами митрополита, дії зловмисників є плодом агресивної інформаційної політики держави проти УПЦ, яку запустив ще Петро Порошенко, а нинішня влада не докладає зусиль, щоб це зупинити.