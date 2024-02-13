Кардинальное отличие: в Кремле объяснили, почему Путина не будет на предвыборных дебатах

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, россияне и так каждый день слышат заявления Путина, а сам он работает в условиях "насыщенного графика".

Российский президент Владимир Путин и его предвыборный штаб отклонили предложение о проведении дебатов из-за того, что россияне и так слышат его заявления каждый день. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

"Россияне имеют возможность регулярно слышать заявления Путина по всем аспектам жизни страны практически ежедневно. Путин является действующим президентом, который работает в условиях очень насыщенного графика, что кардинально отличает его от других кандидатов", — заявил Песков.

Выборы в России без дебатов с Путиным

Владимир Путин, который планирует переизбираться на пятый президентский срок в марте 2024 года, отказался участвовать в предвыборных дебатах.

Это не первый раз, когда Путин избегает участия в дебатах. В 2017 году, перед предыдущими выборами, пресс-секретарь объяснял, что кандидатство Путина "протекает по иным законам". Он также отметил, что дебаты являются "достаточно бессмысленными по своей сути", и отпечаток действующего президентства существенно меняет ситуацию.

29 января росСМИ сообщали, что Центральный избирательный комитет Российской Федерации зарегистрировал действующего президента РФ в качестве кандидата на президентских выборах в марте 2024 года. Соответсвующее удостоверение ЦИК вручил одному из доверенных лиц Путина — российскому актеру Владимиру Машкову.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в РФ возможна тотальная мобилизация после выборов президента в 2024 году. По его мнению, президентские выборы в РФ 17 марта 2024 года станут "знаковой датой" для Кремля, после которой возможна тотальная мобилизация граждан.