Требуют отмены концертов: "казаки ДНР" возмутились приездом Филиппа Киркорова (видео)

В сети появилось видео, на котором местные боевики возмущаются тем фактом, что к ним приехал российский певец, участвующий в "различных сомнительных вечеринках".

"Казаки" так называемой "Донецкой народной республики" выразили недовольство приездом российского певца Филиппа Киркорова. Их обращение опубликовало белорусское медиа NEXTA 13 февраля.

"Казаки "ДНР" выступили против покаянных гастролей Киркорова", — говорится в подписи к видеоролику.

На обнародованном видео можно увидеть пятерых мужчин, одетых в военную форму. Один из них выразил "негодование" по поводу приезда Киркорова от имени казаков "ДНР".

По словам мужчины, российский исполнитель "участвует в различных сомнительных вечеринках", в то время, как их бойцы якобы борются с "фашизмом и сатанизмом".

"Мы требуем отмены концертов Филипа Киркорова", — сказал он.

Киркоров приехал в "ДНР": что известно

Напомним, 13 февраля росСМИ сообщили, что Филипп Киркоров прибыл в "ДНР". По информации журналистов, певец уже спел перед пациентами и сотрудниками на территории городской больницы в Горловке.

"У меня есть моя страна, моя родина. Я уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, дети, Бедрос — папа мой. Для меня очень важно ощущение тыла, которое даете вы", — заявил Киркоров.

Киркоров в Горловке Фото: Скриншот

Ранее, 26 декабря, росСМИ сообщили, что на российских телеканалах поднимается вопрос о том, чтобы вырезать из всех программ отрывки с Киркоровым. По информации журналистов, это связано со скандальной "голой вечеринкой", которую посетил певец.