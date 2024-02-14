По столице Италии расклеили листовки с Зеленским и деньгами: что известно (видео)

В Центре противодействия дезинформации заявили, что такие листовки были расклеены российской общиной, чтобы создать "иллюзию усталости от президента Украины".

В сети распространили видеозаписи, на которых изображены провокационные плакаты с президентом Украины Владимиром Зеленским на улицах Италии. Об этом сообщили в среду, 14 февраля, в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины в Telegram.

По словам специалиста по информационным технологиям ЦПИ Ивана Слычко, соответствующий контент сопровождается дискредитационной подписью "Рим, Италия. Наши дни. Зеленского показывают на всех улицах. Судя по плакатам, его не любят везде".

В Центре обратились в украинское посольство в Италии и Министерство иностранных дел относительно распространенного видео. Как отмечает Сличко, такие листовки были расклеены российской общиной в Италии для того, чтобы создать "иллюзию усталости от президента Украины".

Кроме того, в Центре противодействия дезинформации призвали "не вестись на вражеские провокации".

Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов сообщал, что в конце декабря 2023 года Россия начала свою новую дезинформационную компанию против президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в начале декабря представитель ГУР Андрей Юсов рассказывал, что Россия готовит для распространения в иностранных СМИ дезинформационную кампанию. Она должна была быть направлена на военно-политическое руководство Украины. Распространить фейки в РФ решили в важное для Украины и ее союзников время, когда согласовываются ключевые вопросы о продолжении поддержки в экономической сфере, и сфере обороны.