Троллинг от Белого дома: спикеру Джонсону посвятили стихотворную валентинку (фото)

Поздравили спикера Палаты представителей Конгресса США известным в англоязычном мире стихотворением Roses Are Red, однако текст несколько видоизменили: "Розы красные, фиалки синие, соглашение о границе разрушено из-за тебя".

Белый дом опубликовал сообщение с саркастическим поздравлением спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона с Днем святого Валентина. Открытку для Джонсона распространили на официальном аккаунте в X (бывший Twitter).

Поздравили спикера известным в англоязычном мире стихотворением Roses Are Red, которое в оригинале должно было бы выглядеть так:

"Розы красные

Фиалки синие,

Сахар сладкий

И ты тоже".

Однако в Белом доме несколько видоизменили рифмованные строки. Поэтому валентина Джонсона выглядит так:

"Розы красные,

Фиалки синие,

Соглашение о границе

Разрушена из-за тебя".

Джонсон заявил, что не поставит проект о помощи Украине на голосование

Напомним, издание The New York Time сообщило, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не станет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

По словам журналистов, Джонсон раскритиковал законопроект за исключение положений о безопасности американской границы. Издание пишет, что за несколько часов до того, как Сенат одобрил проект закона, Джонсон предположил, что он не позволит голосовать за этот пакет.

Впоследствии в The Hill появилась информация, что сенаторы из республиканской партии усиливают давление на спикера Майка Джонсона, чтобы заставить его вынести законопроект о помощи по безопасности для Украины в размере 61 миллиарда долларов и других союзников к рассмотрению в Палате представителей.