Планы РФ по ядерному оружию в космосе: в НАТО отреагировали на угрозу (видео)

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, союзники по блоку отслеживают и контролируют все потенциальные испытания вооружений.

Североатлантический альянс всегда следит за всеми возможными испытаниями в различных сферах, в том числе и в ядерной. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

У него спросили о том, что РФ якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе.

"Я могу сказать, что мы постоянно обмениваемся разведданными между союзниками", — сказал он.

Он заявил, что союзники всегда следят за всеми возможными испытаниями в различных областях.

РФ хочет вывести ядерное оружие в космос: что известно

По данным СМИ, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности сообщил Конгрессу США о "серьезной угрозе национальной безопасности". По информации источников, угроза связана с желанием россиян вывести ядерное оружие в космос.

По словам собеседников издания, речь якобы идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а о возможном его использовании против спутников.

"Это очень тревожно и очень чувствительно", — сказал один источник, который назвал это "важным делом".

Он также отказался предоставлять дополнительные подробности об этом, однако сказал, что "американцы понимают, что в мире существует целый ряд угроз и вызовов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, например терроризм".

Напомним, что на том же брифинге Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов в качестве военной помощи.