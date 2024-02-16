Реклама не помогла: интервью Путина Карлсону потерпело фиаско по всей России, — Bloomberg

По данным журналистов, разговор главы Кремля занял лишь 20 место в списке самых популярных программ недели. Сам президент России заявил, что недоволен результатом встречи.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону потерпело фиаско на государственном телевидении. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что двухчасовой разговор российского политика не попал даже в топ-10 самых популярных программ в России. Телеэксперт Арина Бородина провела специальный анализ, который и продемонстрировал следующие результаты.

Интервью Владимира Путина заняло 20 место в списке самых популярных программ недели.

"Это связано с тем, что интервью транслировалось в утреннем слоте, который обычно имеет низкую аудиторию. … Самый популярный в России Первый канал показывал интервью дважды подряд с 7 часов утра. Сам Карлсон обнародовал запись на своем веб-сайте и на X, в американский прайм-тайм, который был в 2 часа ночи в Москве", — говорится в сообщении.

Журналисты издания отдельно добавили, что российские государственные вещатели во всю пытались рекламировать интервью своего президента западному журналисту. Регулярно показывали анонсы, а также клипы с визита Такера Карлсона в Москву. В то же время, сам Владимир Путин выразил разочарование после своего первого интервью западным СМИ с начала полномасштабной войны в Украине.

"На этой неделе он пожаловался российскому журналисту, что, несмотря на то, что Карлсон терпеливо выслушивал его ответы, включая длинный монолог о его историческом взгляде на конфликт, который восходит к 9-му веку, он не задавал жестких вопросов, которые позволили бы Путину давать одинаково "острые" ответы", — продолжили журналисты.

Напомним, 14 февраля также сообщалось, что интервью Владимира Путина Такеру Карлсону провалилось по всей России, получив рейтинг 2,9%. По данным журналистов, отечественные сериалы и развлекательные шоу оказались россиянам интереснее, чем интервью президента. Телекритики назвали эту новость неожиданной.