Работал на спецслужбы РФ и готовил диверсии: в Польше могли задержать украинца

По данным польского правительства, у задержанного в багаже нашли доказательства, которые подтверждали подготовку диверсий. Подозреваемому грозит 12 лет лишения свободы.

В Польше задержали парня, который выполнял задания, получившие от российских спецслужб. Им мог оказаться гражданин Украины. Об этом сообщила пресс-служба польского правительства.

Задержание произошло еще 31 января текущего года и занимались этой операцией сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ). Мужчину подозревают в том, что тот действовал в составе организованной преступной группы, а задания он получал от российских спецслужб.

Оказалось, что этим мог заниматься гражданин Украины. По данным Агентства внутренней безопасности Польши, он планировал совершить во Вроцлаве действия, которые направлены на поджог объектов, расположенных в непосредственной близости к элементам инфраструктуры. Соответственно, они имеют стратегическое значение.

Когда информация попала в руки представителей АВБ в Познани, они провели процессуальные действия в необходимом объеме, которые нужны были для задержания якобы гражданина Украины. По данным следствия, в его багаже были обнаружены доказательства того, что он действительно планировал такое преступление.

По результатам этих мероприятий было начато расследование и задержанному предъявили обвинения по ст. 258 § 1 Уголовного кодекса и ст. 130 § 7 и 8 Уголовного кодекса — участие в организованной преступной группировке международного характера, а также планирование диверсионно-вредительских действий в Польше по заданию российских спецслужб, соответственно.

Если вина будет доказана, тогда подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Пока что следствие выбрало для него меру пресечения в виде временного ареста на 3 месяца.

Напомним, 1 февраля сообщалось, что депутаты немецкого Бундестага выполняли поручения агента ФСБ. По данным журналистов, спецслужбы РФ для работы в Германии использовали завербованного Владимира Сергиенко. Куратор платил ему 25 тысяч евро в месяц.