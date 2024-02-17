"Сошел с ума": Путин был "психически нестабилен", когда приказывал убить Навального, — СМИ

По словам экс-спичрайтера российского президента Аббаса Галлямова, глава РФ "очень иррационален", потерял "эмоциональное равновесие" и живет "в собственном мире".

Бывший спичрайтер российского президента Аббас Галлямов заявил, что Владимир Путин был "психически нестабильным", когда отдавал приказ убить оппонента и оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью Daily Express.

Галлямов рассказал журналистам, что именно Путин приказал убить Навального. Он также считает, что это признак того, что президент России "психически нестабилен".

"Когда он решал убить Навального, он был психически нестабильным, был эмоциональным и, я бы сказал, истеричным", — отмечает экс-спичрайтер главы РФ.

По словам Галлямова, Путин "очень иррационален" и живет "в своем собственном мире".

"Психически Путин нестабилен, у него очень высокие взлеты и падения. Он сошел с ума. Его разум потерял равновесие. Он эмоционально потерял равновесие. В течение последних двух лет он исчезал на несколько недель. Это означает, что он не знал, что делать или говорить. Он не мог собраться с собой", — уверяет Галлямов.

Смерть Алексея Навального: что известно

16 февраля стало известно о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Сообщалось, что он имел проблемы с тромбами.

Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан отметил, что лечил Навального в 2020 году, и тот не имел никаких проблем, которые свидетельствовали бы о проблемах с сосудами.

Напомним, 17 февраля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила смерть российского оппозиционера. В Салехарде, куда якобы перевезли Навального, не нашли его тело.