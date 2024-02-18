На теле Навального обнаружены синяки, а вскрытие так и не провели, — инсайдер

Тело российского оппозиционера якобы находится в морге окружной клинической больницы Салехарда. По состоянию на 17 февраля вскрытие не проводилось

Смерть Алексея Навального в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп стала главной темой для обсуждения в российских оппозиционных СМИ. До сих пор не названа официальная причина смерти, а также мать Навального не может получить его тело. Но издание "Новая газета Европа" сообщает, что тело политика якобы находится в Салехарде, столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). А собеседники издания сообщают интересные подробности.

Один из собеседников "Новой газеты" сообщает, что Салехард – небольшой город. И сохранить тут что-то втайне от местных жителей очень трудно. Поэтому источники рассказали, что тело Навального сперва повезли в поселок Лабытнанги, но вечером 16 февраля доставили в Салехардскую окружную клиническую больницу на улице Мира.

Больница в Салехарде Фото: URA.RU

"Обычно тела умерших в колониях доставляют сразу в Бюро судмедэкспертизы на улицу Глазкова, но тут повезли почему-то в клиническую. Довезли до морга, занесли, а потом перед дверью два полицейских встали. Они бы еще плакат повесили с надписью "Здесь творится что-то загадочное", — рассказал сотрудник Салехардской станции скорой помощи, здание которой находится рядом.

По его словам, в больнице быстро стало известно, что "привезли тело политика" и что смерть "не криминального характера", то есть без огнестрелов. А затем распространились сведения том, что местным патологоанатомам запретили делать вскрытие.

"Одни говорили, что пришло указание из Москвы дождаться столичных специалистов, а другие утверждали, что сами врачи отказались делать вскрытие. Дело ведь политическое, и как оно дальше повернется, непонятно. А если делаешь вскрытие и приходит прямой приказ внести изменения в результат, то уже не отвертишься", — по словам сотрудника, в таком случае работника морга могут сделать "крайним", а этого никому не хочется.

Он также отметил, что на теле Навального были обнаружены синяки, полученные им при жизни. Но не от побоев, а в результате попыток его реанимировать.

"Такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются, когда человек бьется в конвульсиях, а его пытаются удержать. А еще говорили, что на груди у него тоже есть синяк, который появляется в связи с непрямым массажем сердца", — отметил медик.

Собеседник "Новой газеты Европа" также сообщил, что ни 16, ни 17 февраля вскрытие так и не было проведено.

Какие причины смерти Алексея Навального были уже озвучены

Когда о смерти Алексея Навального сообщили 16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ, то там сообщили, что политику стало плохо после прогулки, и он потерял сознание.

В провластных СМИ тогда заявили, что у оппозиционера мог оторваться тромб.

17 февраля матери Навального заявили в колонии, что причиной смерти политика стал "синдром внезапной смерти".

Однако, Александр Полупан, который лечил Навального после отравления в 2020 году, заявил, что при таком диагнозе оппозиционер не мог сначала почувствовать себя плохо, а потом потерять сознание. Ведь в случае внезапной смерти пациент теряет сознание мгновенно.

По словам Полупана, внезапную остановку сердца могло вызвать отравление "Новичком".

Мать Навального в колонии Фото: URA.RU

Напомним, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее сообщала, что в морге Салехарда тела политика нет. Точнее, когда туда приехали адвокат и мать Навального, морг оказался закрыт. При этом в колонии заверили, что морг работает, а тело оппозиционера находится там.

"Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет", — написала Кира Ярмыш.