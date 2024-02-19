Китай травит Южно-Китайское море цианидом: союзник США обвинил Пекин

По словам представителя рыболовного департамента Филиппин Назарио Бригеры, китайские бригады применили токсичный химикат на отмели Скарборо, чтобы отравить экосистему и выгнать филиппинских рыбаков. Пекин считает своим большую часть Южно-Китайского моря.

Филиппины обвиняют китайских рыбаков в попытке отравить экосистему спорных рыболовных районов Южно-Китайского моря. Об этом в минувшую субботу, 17 февраля, заявил представитель пресс-службы рыболовного департамента страны в Юго-Восточной Азии, передает Newsweek.

"Эти китайские рыбаки используют цианид", — заявил в субботу Назарио Бригера. По его словам, китайские рыболовные бригады применили токсичный химикат, чтобы намеренно отравить экосистему мелководья и тем самым отвадить филиппинских рыбаков от работы в этом районе, который Китай считает своим, как и большую часть Южно-Китайского моря.

Филиппины и Китай спорят из-за принадлежности отмели Скарборо. В 2012 году конфликт обострился, и Пекин, по сути, установил контроль над этой территорией. Мелководье расположено в пределах исключительной экономической зоны Филиппин, которая, согласно международным нормам, предоставляет стране исключительное право на природные ресурсы этой территории.

У Китая крупнейший коммерческий рыболовный флот в мире. Эти суда обвиняли в разграблении рыбных запасов других стран, а на долю Китая приходится более половины всех мировых рыболовных кораблей, которые прибегают к глубоководному вылову, разрушительному для экологии.

По словам представителей Филиппин, предполагаемое использование цианида уже нанесло ущерб на сумму более 17,8 млн долларов, но агентство пока не начало официальное расследование.

"У нас нет результатов научных исследований или каких-либо доказательств, которые позволили бы предположить, что к цианиду в районе Бахо-де-Масинлок имеют отношение китайские или вьетнамские рыбаки", — заявил официальный представитель Филиппин Джей Тарриела.

Рыбаки из Китая и Вьетнама, как и их филиппинские коллеги, уже давно ловят рыбу в богатых ресурсами водах мелководья. Но Китай часто высылает филиппинцев, которых там замечают. Недавно представители Манилы объявили, что усилят патрулирование береговой охраны для поддержки своих граждан.

По данным правительства Филиппин, рыбная ловля приносит основной доход примерно 385 тысячам жителей страны.

Цианид часто используется в том числе и филиппинскими рыбаками для ловли морепродуктов. Изначально это вещество применительно к рыбной ловле использовалось, чтобы обездвижить и поймать рыб для аквариумов. Но в дальнейшем его стали применять и в рыбной ловле. Во многих странах, в которых к этому прибегают, такая практика запрещена. Но за соблюдением правил часто не следят.

"Вылов рыбы с помощью цианида, возможно, уже и не насколько безудержный, как в 70-80-х годах, но на Филиппинах к этому способу все еще прибегают", — цитирует Manila Bulletin слова эксперта по рыболовству Алана Уайта в статье, опубликованной в 2023 году.

Напомним, что Китай обзавелся новым союзником в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что стало ударом по интересам США.

Также сообщалось, что из-за конфликта с Индией Китай захватывает территории соседней страны.