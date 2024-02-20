В Польше подростки из Украины провалились под лед и погибли: подробности ЧП (фото)

Инцидент произошел в селе Старый Фольварк. Подростки из Украины отошли от берега озера Вигры на 200 метров, однако лед тронулся, и они упали в воду. Несовершеннолетних украинцев пытались спасти почти 30 пожарных и водолазы.

Вблизи польского города Сувалки Подляского воеводства двое украинских подростков провалились на озере под лед, но жизни их спасти не удалось. Об этом сообщает польский Portal Samorzadowy.

Польские спасатели вытащили ребят из воды и доставили в больницу, однако дети находились в тяжелом состоянии и, несмотря на реанимационные мероприятия, умерли.

По данным местной полиции, происшествие произошло в селе Старый Фольварк. Украинские подростки 12 и 16 лет отошли от берега озера Вигры на 200 метров, однако лед тронулся, и они упали в воду. Жизнь юных украинцев спасали около 30 пожарных, в том числе водолазы. Были привлечены лодки, сани и спасательный вертолет.

Фото: Google Maps

Местная прокуратура начала расследование трагического случая. По словам районного прокурора Кристина Шостка, подростки подверглись риску гибели со стороны их опекунов — речь идет о непреднамеренном причинении смерти.

Напомним, Фокус писал, что на Кировоградщине под лед провалились двое детей на реке Ингулец.