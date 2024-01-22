Поиски продолжаются: на Кировоградщине под лед провалились двое детей (фото, видео)

К спасателям обратилась женщина, которая сообщила, что видела на местном водоеме двух детей, но потом они исчезли. Тело одного ребенка нашли.

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В Кировоградской области произошло чрезвычайное происшествие с участием детей. Двое мальчиков провалились под лед на реке Ингулец. Об этом сообщает ГСЧС в Кировоградской области.

Происшествие произошло в селе Александровка Петровской ОТГ 20 января. К спасателям обратилась женщина и сообщила, что видела двух детей, которые находились на льду на реке Ингулец. По словам женщины, через некоторое время оба ребенка исчезли.

На место происшествия было направлено отделение спасателей 32-й пожарно-спасательной части поселка Петрово.

Тело одного мальчика нашли на следующий день

"21 января на место происшествия было направлено водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области. В 09:29 тело 9-летнего мальчика было извлечено из водоема", — сообщили в ГСЧС.

Продолжаются поиски другого ребенка.

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