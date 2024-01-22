Пошуки тривають: на Кіровоградщині під лід провалилися двоє дітей (фото, відео)

До рятувальників звернулася жінка, яка повідомила, що бачила на місцевій водоймі двох дітей, але потім вони зникли. Тіло однієї дитини знайшли.

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У Кіровоградській області сталася надзвичайна пригода за участю дітей. Двоє хлопчиків провалилися під лід на річці Інгулець. Про це повідомляє ДСНС у Кіровоградській області.

Подія сталася в селі Олександрівка Петрівської ОТГ 20 січня. До рятувальників звернулася жінка та повідомила, що бачила двох дітей, які перебували на кризі на річці Інгулець. За словами жінки, через деякий час обоє дітей зникли.

На місце події було направлено відділення рятувальників 32-ої пожежно-рятувальної частини селища Петрове.

Тіло одного хлопчика знайшли наступного дня

"21 січня на місце події було направлено водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Кіровоградській області. О 09:29 тіло 9-річного хлопчика було вилучено з водойми", — повідомили в ДСНС.

Тривають пошуки іншої дитини.

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