Патрульні в Дніпрі врятували трьох чоловіків та одного підлітка, які провалилися під лід (відео)

Постраждалі вирішили пройтися по замерзлій річці в плюсову температуру, лід був тонкий і не витримав їхньої ваги.

У Дніпрі двом патрульним вдалося врятувати трьох дорослих та одного підлітка, які вирішили пройтися по тонкому льоду. Унаслідок вони провалилися під лід і самостійно вибратися вже не могли. Про це повідомляє заступник міністра МВС Антон Геращенко у Фейсбуці.

"Як же просто піти прогулятися по тонкому льоду, як сьогодні вранці в місті Дніпрі зробили троє дорослих чоловіків, які потягли за собою 13-річного хлопчика. І всі четверо провалились під лід. Ще 7-10 хвилин і все б, вони загинули від переохолодження, якщо б їм на допомогу не прийшов екіпаж патрульної поліції", — йдеться в повідомленні Геращенко.

Спершу патрульні врятували хлопчика 13 років, а потім чоловіків, які лишилися, за допомогою драбини та мотузки. Повідомляється, що останній з тих, хто потрапили під лід, вже ледь тримався на плаву і практично не міг рухатися.

За його словами рятівниками людей стали двоє патрульних із групи "Легіон 313" Сергій Міняйло й Олег Предвінчих. Їх залучать до відомчих нагород Нацполіції та МВС. Також Геращенко закликав не ходити людей по тонкому льоду за плюсової температури.

Фото: Facebook / Антон Геращенко

Постраждалих людей доставили в лікарню.

Нагадаємо, раніше біля міської ради Харкова сталася масова бійка між представниками "Нацкорпусу" й ОПЗЖ. Кримінальне провадження кваліфікується як "хуліганство".