Патрульные в Днепре спасли троих мужчин и одного подростка, провалившихся под лед (видео)

Пострадавшие решили пройтись по замерзшей реке в плюсовую температуру, лед был тонкий и не выдержал их веса.

В Днепре двоим патрульным удалось спасти троих взрослых и одного подростка, которые решили пройтись по тонкому льду. В результате они провалились под лед и сами выбраться они уже не могли. Об этом сообщает замминистра МВД Антон Геращенко в Фейсбуке.

"Как же просто пойти прогуляться по тонкому льду, как сегодня утром в городе Днепре сделали трое взрослых мужчин, которые потащили за собой 13-летнего мальчика. И все четверо провалились под лед. Еще 7-10 минут и все бы они погибли от переохлаждения, если б им на помощь не пришел экипаж патрульной полиции", — идется в сообщении Геращенко.

Сперва патрульные спасли мальчика 13 лет, а затем оставшихся мужчин при помощи лестницы и веревки. Сообщается, что последний из попавших под лед, уже едва держался на плаву и практически не мог двигаться.

По его словам спасителями людей стали двое патрульных из группы "Легион 313" Сергей Миняйло и Олег Предвичных. Их привлекут к ведомственным наградам Нацполиции и МВД. Также Геращенко призвал не ходить людей по тонкому льду при плюсовой температуре.

Фото: Facebook / Антон Геращенко

Пострадавших людей доставили в больницу.

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