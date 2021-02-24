Полиция открыла производство по факту массовой драки возле горсовета Харькова (видео)

В соцсетях сообщали, что драка произошла между представителями "Нацкорпуса" и ОПЗЖ, а расследование начали по статье "хулиганство".

Нацполиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту массовой драки, которая произошла утром 24 февраля возле площади Конституции, недалеко от здания Харьковского городского совета. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Производство открыто по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса ("хулиганство"). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. На текущий момент в полиции устанавливают личности участников конфликта и его обстоятельства.

В местных Telegram-каналах писали, что конфликт произошел между "Нацкорпусом" и сторонниками ОПЗЖ.

Лидер харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев в комментарии "Суспільному" рассказывал, что "патриотично настроенные харьковчане" вступили в потасовку с представителями ОПЗЖ.

"Сторонники ОПЗЖ, так называемые "Патриоты за жизнь", начали рассказывать, что у нас гражданский конфликт, так что патриотически настроенные харьковчане дали им отпор", – заявил Немичев.

При этом он не подтвердил, что в числе участников драки были представители "Нацкорпуса".

[ + – ] Драка под зданием Харьковского горсовета 24 февраля

Касательно второй драки, которая в этот же день произошла между "Нацкорпусом" и депутатами "Партии Шария" в сессионном зале горсовета, сотрудница Нацполиции Оксана Калмыкова в комментарии "Суспільному" заявила, что правоохранители опросили свидетелей и участников конфликта и "устанавливают обстоятельства инцидента.

Как писал Фокус, на сегодняшней сессии горсовета представители "Партии Шария" вышли к трибуне и хотели развернуть плакат с надписью "Стоп политическим репрессиям". В ответ на это последовала молниеносная реакция находившихся в сессионном зале представителей движения "Нацкорпус". Среди нападавших – руководитель местной ячейки организации Константин Немичев.

[ + – ] Драка на сессии Харьковского горсовета 24 февраля

В харьковской Нацполиции также отметили, что около 12:00 24 февраля к ним поступило заявление о том, что двое мужчин якобы "пытались завладеть имуществом Харьковского горсовета". Полицейские установили, что речь о барельефе в виде барельефа Владимира Ленина, который сняли со стены на первом этаже здания. Впрочем, барельеф вскоре повесили обратно.

[ + – ] Полная версия заседания Харьковского горсовета 24.02.2021

Детальнее о конфликтах, которые произошли на сегодняшней сессии Харьковского горсовета можно почитать здесь.

Напомним, на прошедшей 30 декабря сессии Харьковского горсовета депутатский корпус принял решение об увековечивании памяти Кернеса. Ранее представители городских властей заявляли, что у них в планах поставить памятник и назвать улицу в честь усопшего градоначальника.

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.