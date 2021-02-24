Поліція відкрила провадження за фактом масової бійки біля міськради Харкова (відео)

У соцмережах повідомляли, що бійка сталася між представниками "Нацкорпуса" і ОПЗЖ, а розслідування почали за статтею "хуліганство".

Нацполіція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом масової бійки, яка сталася вранці 24 лютого біля площі Конституції, недалеко від будівлі Харківської міської ради. Про це розповіли у прес-службі Нацполіції.

Провадження відкрито за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство"). Санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Зараз в поліції встановлюють особи учасників конфлікту та його обставини.

У місцевих Telegram-каналах писали, що конфлікт стався між "Нацкорпусом" та прихильниками ОПЗЖ.

Лідер харківського "Нацкорпуса" Костянтин Немічев в коментарі "Суспільному" розповідав, що "патріотично налаштовані харківʼяни" вступили в бійку з представниками ОПЗЖ.

"Прихильники ОПЗЖ, так звані "Патріоти за життя", почали розповідати, що у нас громадянський конфлікт, тому патріотично налаштовані харківʼяни дали їм відсіч", — заявив Немічев.

При цьому він не підтвердив, що серед учасників бійки були представники "Нацкорпуса".

[ + – ] Бійка під будівлею Харківського міськради 24 лютого

Стосовно другої бійки, яка цього ж дня відбулася між "Нацкорпусом" і депутатами "Партії Шарія" в сесійній залі міськради, співробітниця Нацполіції Оксана Калмикова в коментарі "Суспільному" заявила, що правоохоронці опитали свідків та учасників конфлікту і "встановлюють обставини інциденту.

Як писав Фокус, на сьогоднішній сесії міськради представники "Партії Шарія" вийшли до трибуни і хотіли розгорнути плакат з написом "Стоп політичним репресіям". У відповідь на це сталася блискавична реакція представників руху "Нацкорпус", які перебували у сесійній залі. Серед нападників — керівник місцевого осередку організації Костянтин Немічев.

[ + – ] Бійка на сесії Харківської міськради 24 лютого

У харківській Нацполіції також зазначили, що близько 12:00 24 лютого до них надійшла заява про те, що двоє чоловіків нібито "намагалися заволодіти майном Харківської міськради". Поліцейські встановили, що мова про барельєфі у вигляді Володимира Леніна, який зняли зі стіни на першому поверсі будівлі. Втім, барельєф незабаром повісили назад.

[ + – ] Повна версія засідання Харківської міськради 24.02.2021

Детальніше про конфлікти, які сталися на сьогоднішній сесії Харківської міськради можна почитати тут.

Нагадаємо, на сесії Харківської міськради, яка відбулася 30 грудня, депутатський корпус прийняв рішення про увічнення памʼяті Кернеса. Раніше представники міської влади заявляли, що у них в планах поставити памʼятник і назвати вулицю на честь покійного градоначальника.

Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Знаходження на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.