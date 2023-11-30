Удар по Сумской области: 7-летняя девочка умерла на руках у матери, — СМИ (фото)

Ребенок находился в автомобиле с отчимом, когда вражеский снаряд упал недалеко от них. Из-за полученных ранений девочка скончалась на руках матери до приезда медиков.

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В среду, 28 ноября, в городе Середина-Буда Сумской области из-за обстрела РФ погибла семилетняя Богдана Косаченко. В момент атаки мать девочки находилась в магазине, а сама Богдана сидела в машине. Об этом сообщило местное издание "Сумские дебаты".

Снаряд прилетел позади автомобиля, в котором ребенок находился с отчимом.

Вследствие нападения как девочка, так и ее отчим получили серьезные травмы. Из-за полученных повреждений девочка скончалась на руках у своей матери еще до приезда скорой помощи.

"Отчим был впереди. Они оба получили тяжелые ранения. Галина и другие находившиеся в магазине люди выбежали. Занесли раненых внутрь. Дана умерла на руках у матери. Помощь девочке оказывали работники магазина. Отчим Даны попал в реанимацию в Шостке", – рассказала Татьяна, родственница девочки.

Богдана Косаченко

Что известно про Богдану Косаченко

Богдана Косаченко родилась 4 сентября 2016 года в городе Середина-Буда. Она училась во втором классе местной школы, была единственным ребенком в семье. Девочка отличалась хорошими учебными успехами, проявляла интерес к рисованию и любила животных. Ее учительница, Ольга Маркова, поделилась воспоминаниями, отметив, что Богдана была старательной, активной и всегда полной энергии ученицей.

"К сожалению, наше учебное заведение работает дистанционно, и Богдана как раз в эти времена пошла в школу. Несмотря на это, она показала себя с хорошей стороны. В это время и не каждый может себя так проявить, учитывая, что уроки проходят онлайн", – рассказала педагог.

До того как случилась эта страшная трагедия, семья Богданы как раз планировала покинуть город, ведь из-за постоянных обстрелов жизнь там стала невыносимой. Однако 28 ноября 2023 около 12:30 девочка погибла от вражеского обстрела. Вместе с ней в тот день погибли еще два человека. У семилетней Богданы Косаченко остались мама, отчим, тетя и ее муж.

Удар по Сумской области 28 ноября: что известно

28 ноября Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Сумскую область. В результате атаки разрушено не менее пяти частных домов, спасатели достали из-под завалов тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин.

Кроме того, под обстрел попал автомобиль, в котором находился мужчина и его 7-летняя падчерица. От полученых ранений ребенок умер в больнице.

Напомним, 28 ноября Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому генералу Сергею Кобылашеву, который дал приказ нанести ракетный удар по многоквартирному дому в Умани.