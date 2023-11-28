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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ ударили по Сумской области: есть погибшие, в том числе ребенок (фото)

Разрушения, обстрел, Сумская область, война в Украине, фото
Фото: Прокуратура Сумской области | Последствия российского обстрела

По данным прокуратуры, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру из РСЗО. В результате разрушено не менее 5 частных домов.

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Во вторник, 28 ноября, Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Сумскую область. Есть раненые и погибшие, среди которых ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под удар попал город Середина-Буда.

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В результате атаки разрушено не менее пяти частных домов, спасатели достали из-под завалов тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин.

Кроме того, под обстрел попал автомобиль, в котором находился мужчина и его 7-летняя падчерица. От полученых ранений ребенок умер в больнице.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Правоохранители документируют последствия обстрелов.

Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.

Обстрел, Сумская область, разрушения Fullscreen
Последствия российской атаки
Фото: Прокуратура Сумской области
Обстрел, Сумская область, разрушения Fullscreen
Последствия российской атаки
Фото: Прокуратура Сумской области
Обстрел, Сумская область, разрушения Fullscreen
Последствия российской атаки
Фото: Прокуратура Сумской области
Обстрел, Сумская область, разрушения Fullscreen
Последствия российской атаки
Фото: Прокуратура Сумской области
Обстрел, Сумская область, разрушения Fullscreen
Последствия российской атаки
Фото: Прокуратура Сумской области
Обстрел, Сумская область, разрушения
Обстрел, Сумская область, разрушения
Обстрел, Сумская область, разрушения
Обстрел, Сумская область, разрушения
Обстрел, Сумская область, разрушения

Напомним, 28 ноября Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому генералу Сергею Кобылашеву, который дал приказ нанести ракетный удар по многоквартирному дому в Умани.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября предупредил, что Российская Федерация намерена в этом году не только продолжить атаки по Украине, но и значительно их усилить. По его словам, все должны быть готовы к тому, что противник вновь начнет совершать массированные обстрелы критической инфраструктуры.