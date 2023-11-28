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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ вдарили по Сумській області: є загиблі, зокрема дитина (фото)

Руйнування, обстріл, Сумська область, війна в Україні, фото
Фото: Прокуратура Сумської області | Наслідки російського обстрілу

За даними прокуратури, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру з РСЗВ. У результаті зруйновано щонайменше 5 приватних будинків.

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У вівторок, 28 листопада, Збройні сили Російської Федерації обстріляли Сумську область. Є поранені та загиблі, серед яких дитина. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури у Facebook.

Повідомляється, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Під удар потрапило місто Середина-Буда.

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Унаслідок атаки зруйновано щонайменше п'ять приватних будинків, рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих жінок і двох поранених чоловіків.

Крім того, під обстріл потрапив автомобіль, у якому перебував чоловік і його 7-річна падчерка. Від отриманих поранень дитина померла в лікарні.

Під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Правоохоронці документують наслідки обстрілів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Наслідки російської атаки Fullscreen
Наслідки російської атаки
Фото: Прокуратура Сумської області
Наслідки російської атаки Fullscreen
Наслідки російської атаки
Фото: Прокуратура Сумської області
Наслідки російської атаки Fullscreen
Наслідки російської атаки
Фото: Прокуратура Сумської області
Наслідки російської атаки Fullscreen
Наслідки російської атаки
Фото: Прокуратура Сумської області
Наслідки російської атаки Fullscreen
Наслідки російської атаки
Фото: Прокуратура Сумської області
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки

Нагадаємо, 28 листопада Служба безпеки України оголосила підозру російському генералу Сергію Кобилашеву, який дав наказ завдати ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 28 листопада попередив, що Російська Федерація має намір цього року не тільки продовжити атаки по Україні, а й значно їх посилити. За його словами, усі мають бути готові до того, що противник знову почне здійснювати масовані обстріли критичної інфраструктури.