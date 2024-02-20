Загадочная смерть: сын главы "Роснефти" Сечина умер, но это тщательно скрывают, — СМИ

По информации журналистов, все связанное с Иваном Сечиным было тщательно засекречено — проживал он в Подмосковье, спрятавшись во всех официальных базах за обозначением "РФ".

Очередная загадочная смерть произошла еще в начале февраля в России — умер сын главы "Роснефти" Игоря Сечина. Об этом первым сообщил в соцсети Х бывший глава компании "ЮКОС" Леонид Невзлин, а затем кончину сына олигарха подтвердило российское издание "Медиазона".

Публично о смерти единственного 35-летнего сына Сечина Ивана нигде не сообщалось. Самое интересное, что росСМИ об этой трагедии умалчивают, а семье Сечина, вероятно, приходится скрывать, что их сына уже нет в живых, предполагает издание "Диалог.ua".

Первым на запись в реестре наследственных дел РФ обратил внимание бывший менеджер "ЮКОСа" Леонид Невзлин, который обязан всеми своими проблемами именно Сечину.

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Запись в реестре оформлена на Ивана Игоревича Сечина 1989 года рождения, жившего в Москве по адресу: Шведский тупик, дом 3. Это здание упоминалось в расследовании Bloomberg как "дом для соратников президента Путина".

Журналисты "Медиазоны" решили перепроверить информацию и действительно нашли в реестре такую регистрацию.

Анонимный телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" только 20 февраля опубликовал, что якобы официальной причиной смерти 35-летнего Ивана Сечина стал "оторвавшийся тромб".

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"При этом Сечин запретил сотрудникам СКР, ФСБ и другим силовикам заниматься вопросами смерти Ивана. Занималась этим Служба безопасности Роснефти, состоящая из бывших сотрудников ФСБ и СКР, лично преданных Сечину. Эти безопасники склонны к различным "теориям заговоров" и конспирологии", — сообщается в телеграм-канале "ВЧК-ОГПУ".

Однако там что-то нечисто, высказали предположения журналисты, если Кремль приказал семье держать свое горе в тайне.

Что случилось с Иваном Сечиным

"ВЧК-ОГПУ" стали известны подробности последних часов жизни Ивана Сечина. Как пояснила его супруга, посреди ночи муж пожаловался на боли, решив, что происходящее связано с почками.

"Охране было поручено купить препарат "Канефрон" и уже примерно через полчаса в дом сотрудника госкорпорации вернулся сотрудник с лекарством. Иван Сечин позвал жену к себе в комнату и попросил налить ему воды и дать таблетку. Женщина вышла в санузел за водой, а когда вернулась, то муж уже лежал без движения. Хозяйка тут же по рации вызвала охранника", — сообщает телеграм-канал.

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Как пишет издание "Апостроф", скорую помощь вызвала охрана, однако назвала неточный адрес. В результате медики ехали почти два часа и к этому времени мужчина скончался. Случилось это в особняке на Изумрудной улице в коттеджном поселке "Европа-1" в подмосковном Красногорске. Как только в дом зашли медики и увидели бездыханное тело Ивана Сечина, они попросили остановиться охранника, до последнего пытавшегося откачать шефа. Иван был мертв. В результате эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

После этого родственники сообщили "скорой", что у Ивана Сечина была только гипертония. Он принимал лекарство, назначенное врачом, но последние месяцы не обращался за медицинской помощью.

На третьи сутки после смерти Иван Сечин был похоронен. Поверил ли в официальную версию смерти Игорь Сечин, остается загадка.

Кем был Иван Сечин

Стоит отметить, что все связанное с Иваном Сечиным было тщательно засекречено.

"Проживал он в Подмосковье, спрятавшись во всех официальных базах за обозначением "РФ". "Скорую" вызвали у охранника Евгения Панина и именно под таким именем Иван Сечин и был оформлен во всех документах о смерти.

Иван Сечин был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени "За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд". На тот момент ему было 25 лет.

С 2014 года Иван Сечин занимал руководящий пост в "Роснефти", и в 2021 году его доход составил почти 62 миллиона рублей.

Напомним, 20 декабря росСМИ сообщили, что в Московской области Российской Федерации обнаружен труп отца журналиста, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Кирилла, Владимира Легойды.