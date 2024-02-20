"Странные совпадения": сын главы "Роснефти" Игоря Сечина умер в возрасте 35 лет, – экс-глава "ЮКОСа"

Согласно данным реестра наследственных дел, Иван Сечин, умер 5 февраля 2024 года. По информации журналистов, по адресу, указанном в записи, находится "дом для соратников Путина".

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Иван Сечин, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина, умер в возрасте 35 лет. Об этом 19 февраля написал один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин в социальной сети X, ссылаясь на запись в реестре наследственных дел.

"Какие странные совпадения… Сегодня, когда мы вспоминали с моими друзьями и партнерами, с чего началась война Кремля против ЮКОСа, а именно — с доклада Михаила Ходорковского о коррупции на заседании РСПП, именно сегодня я узнал о том, что Игорь Сечин только что потерял сына. Тот самый человек, который сфабриковал все дутое и кровавое дело против нас", — говорится в публикации.

При этом Невзлин заявил, что "искренне сочувствует" Игорю Сечину.

Невзлин о смерти Ивана Сечина Фото: Скриншот

В издании "Медиазона" указали на то, что в упомянутой записи идет речь об Иване Игоревиче Сечине 1989 года рождения, жившего в Москве по адресу Шведский тупик, дом 3. Как отмечают СМИ, ранее портал РБК писал об этом здании как о "доме для соратников Путина", в котором, в частности, проживал глава "Роснефти".

В реестре наследственных дел также говорится, что Иван Сечин умер 5 февраля 2024 года.

Умер Иван Сечин

По информации журналистов, Иван Сечин с 2014 года занимал руководящую должностьв "Роснефти". В январе 2015 года 26-летнего Сечина наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Напомним, 20 декабря росСМИ сообщили, что в Московской области Российской Федерации обнаружен труп отца журналиста, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Кирилла, Владимира Легойды.

Ранее, 6 декабря в СМИ появилась информация о смерти бывшего нардепа Верховной Рады и предателя Украины Ильи Кивы. Позже эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны.