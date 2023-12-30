"18 колото-резаных ран": в Подмосковье нашли метрвым отца спикера РПЦ, – росСМИ (фото)

Сын убитого Романа Легойды исполняет обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла и находится под украинскими санкциями из-за "поддержки террора и геноцидной политики".

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В Московской области Российской Федерации обнаружен труп отца журналиста, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Кирилла, Владимира Легойды. Об этом сообщает российское медиа Mash.

Сообщается, что тело 90-летнего Романа Легойды нашли в овраге возле дороги в населенном пункте Видное. На нем были выявлены следы насильственной смерти.

"Предварительно, на него напали во время дневной прогулки с внуком — мужчина получил 18 колото-резаных ран", — говорится в публикации.

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В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что по факту обнаружения на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе тела 90-летнего местного жителя с множеством колото-резаных ран возбуждено уголовное дело.

Роман Легойда Фото: Mash

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области составить оперативный доклад о проведенных следственных действиях и обстоятельствах инцидента.

Представитель МВД Ирина Волк в комментарии "РИА Новости" сказала, что в ведомстве "сделают все возможное, чтобы раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности".

Отметим, что в 2025 году Священный синод РПЦ назначил сына Романа Легойды председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. В 2023 году Владимир Легойда попал в санкционный список Украины, как лицо "которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику".

Напомним, 15 декабря стало известно, что настоятеля Русской Православной Церкви патриарха Кирилла объявили в розыск. Священнослужителя служителя обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее, 10 апреля патриарх Кирилл попытался оправдать вторжение ВС РФ в Украину. Он обвинил Запад в желании навязать свои ценности России и выступил против "утраты различия между полами" и "разврата".