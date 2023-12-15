Скрывается от досудебного расследования: в Украине объявили в розыск патриарха РПЦ (скриншот)

Патриарха, в случае его появления на территории Украины, сотрудники правоохранительных структур возьмут под стражу.

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Настоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла объявили в розыск. Об этом указано в информационной карточке, которую опубликовали на сайте реестра МВД Украины.

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Российского священнослужителя служителя обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в ведении агрессивных военных действий или агрессивной войны. (СТ.110 Ч.3 N4360203 СТ.437 Ч.2).

В соответствующей информации говорится о том, что главе РПЦ уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Дата исчезновения указана — 11 ноября 2023 года.

Фото: мвд Украiни

Он, как указано, "скрывается от досудебного расследования", находится в розыске. Такой вывод можно сделать из материалов базы данных ведомства.

Фото: мвд Украiни

Подозрение патриарху Кириллу

СБУ в ноябре сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу, который благословил российских захватчиков на убийства украинцев. Он публично поддержал полномасштабную войну РФ против Украины и является представителем ближайшего окружения высшего руководства России.

Для распространения пропаганды Кирилл массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ. Привлечены, как говорится в заявлении и представители УПЦ (МП) в Украине.

Российский патриарх регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев. Патриарх неоднократно давал комментарии пропагандистам с центральных телеканалов РФ. В сообщениях он поддержал агрессивную политику кремля и призвал верующих объединиться в войне.

Напомним, в апреле патриарх Кирилл предложил состоятельным россиянам отдать свои деньги "на благо РФ". Он уверен, что за последний год Россия стала сильнее, но ей надо немного помочь.