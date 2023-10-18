"Спасла Россию": патриарх Кирилл заявил об участии Бога в создании ядерного оружия, — СМИ

По словам главы РПЦ, если бы не работа создателя советской атомной бомбы Курчатова и его коллег, то возможно России не существовало бы.

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Ядерное оружие России было создано благодаря Богу и преподобному Серафиму Саровскому. Об этом 18 октября заявил патриарх Русской православной церкви Кирилл (Гундяев), передает The Moscow Times.

По его словам, если бы не работа создателя советской атомной бомбы Игоря Курчатова и его коллег, то "трудно сказать, существовала бы Россия".

Российский епископ заявил, что советские ученые "создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима".

Он добавил, что ядерное оружие стало залогом независимости России, а его разработчики спасли страну.

Глава РПЦ Кирилл и поддержка войны в Украине

16 апреля настоятель ПЦУ Епифаний заявил, что российская православная церковь участвовала в подготовке вторжения РФ в Украину. По его словам, Московский патриархат во главе с Кириллом Гундяевым оказался в "рабской покорности" тирании Кремля.

Также Фокус со ссылкой на российские СМИ 2 апреля сообщил, что Патриарх Кирилл предложил российским гражданам со значительным состоянием отдать средства "на благо РФ". Он призвал понять, что деньги пойдут на преодоление трудностей, с которыми столкнулась Россия после масштабного вторжения на территорию Украины.

14 июля Патриарх Кирилл аннексировал епархии УПЦ, расположенные на захваченных РФ территориях Украины. Алчевская, Луганская и Ровеньковская епархии, которые ранее принадлежали УПЦ, теперь под контролем Русской православной церкви.

Ранее, 6 марта 2022 года патриарх Кирилл, говоря о войне в Украине, упомянул гей-парады и их "причастность" к нынешним событиям. Он заявил, что 8 лет на Донбассе пытаются уничтожить то, что люди не принимают ценности, которые предлагаются мировыми властями, в частности "пропаганду" гомосексуальности.