Блокада границы: в Польше задержали фермера с флагом СССР, который обратился к Путину (фото)

По словам представителей польской полиции, разжигание ненависти во время протестов на границе не является допустимым. Правоохранительные органы проводят специальные мероприятия в соответствии с уголовным кодексом.

Полиция Польши могла задержать фермера, который блокировал украинскую границу с флагом СССР и плакатом с обращением для президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр внутренних дел Марцин Кервинский на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) 20 февраля.

По его словам, скандальный баннер, фотография которого скоропостижно разлетелась по сети, оперативно был снят и охраняется сотрудниками правоохранительных органов.

"Полиция и прокуратура проводят мероприятия в отношении его автора. Подобные преступные действия не будут поддерживаться", — говорится в сообщении.

Полиции удалось задержать польского фермера с флагом СССР, который обратился к Путину Фото: Скриншот

На официальных страницах полиции Польши в социальных сетях было сказано, что нет никакого согласия на нарушение закона и разжигание ненависти. Сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры проводят мероприятия в соответствии со статьей 256 § 1 УК.

Статья предусматривает штраф или тюремное заключение сроком на два года за подстрекательство к ненависти на основании публичной пропаганды фашистского или другого тоталитарного государственного режима или разжигания ненависти на фоне национальных, этнических или расовых различий.

"Борьба с преступлениями на почве ненависти является одним из приоритетов. Любой, кто совершит действие, мотивированное ненавистью к другому человеку, будет привлечен к уголовной ответственности", — говорится в сообщении польской полиции.

Полиции удалось задержать польского фермера с флагом СССР, который обратился к Путину Фото: Скриншот

Блокада украинской границы в Польше: инцидент с фермером

Сотни тракторов продолжают блокировать дорогу, которая ведет в Украину. Фермеры требуют остановить приток сельхозпродукции из Украины в Евросоюз, ведь она якобы не соответствует необходимым стандартам.

Полиции удалось задержать польского фермера с флагом СССР, который обратился к Путину Фото: Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

На одном из трактором висело послание президенту России Владимиру Путину, а рядом висел флаг СССР: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Напомним, с 9 февраля на границе с Польшей продолжается забастовка, которую организовали польские перевозчики. Начиная с 20 февраля, к ним присоединились еще и фермеры, которые пообещали заблокировать работу абсолютно всех пунктов пропуска.