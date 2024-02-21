"Ярый сторонник свободы слова": Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира

По словам норвежского депутата Мариуса Нильсена, выдвинувшего кандидатуру Маска, компании американского бизнесмена помогли сделать мир более взаимосвязанным и безопасным.

Депутат норвежской либертарианской партии Мариус Нильсен выдвинул кандидатуру американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Маск был номинировал на премию как "ярый сторонник свободы слова". По словам Нильсена, он выбрал Маска за его "непреклонную защиту диалога, свободы слова и предоставление возможности выражать свои взгляды" в "все более поляризованном мире".

Кроме того, Нильсен отметил, что терминалы спутниковой связи Starlink, управляемые компанией SpaceX, позволяют украинским военнослужащим общаться и противостоять военной агрессии со стороны России.

"Множество технологических компаний, которые Маск основал, владеет или управляет, нацелены на улучшение общества, расширение знаний как о Земле, так и о космосе, а также обеспечение возможности общения и взаимодействия во всем мире… помогли сделать мир более взаимосвязанным и безопасным", — заявил Нильсен.

Как отмечают журналисты, номинации на премию могут подавать лауреаты премии, а также лица, соответствующие определенным критериям, включая работу в научных кругах или правительстве. Рассмотрение кандидатов состоится в октябре 2024 года.

Напомним, 20 февраля Илон Маск заявил, что Украина находится в проигрышной позиции в войне и должна стремиться к заключению "мирного соглашения" с Российской Федерацией. По его словам, Киеву следовало сдаться еще год назад.

В интервью от 13 февраля Илон Маск также сказал, что президент РФ Владимир Путин вынужден идти до конца в войне против Украины. При этом бизнесмен подчеркнул, что его компании "сделали для подрыва России больше, чем что-либо".