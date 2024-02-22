В РФ работник комбината, который производит порох, заминировал цех и угрожает его взорвать (видео)

Отмечается, что о своем смертельном недуге — раке легких мужчина узнал 19 февраля этого года. Он решил уйти из жизни и прихватить на тот свет место работы.

В России больной раком работник Алексинского химкомбината решил взорвать в воздух предприятие, на котором работает. Об этом он заявил в созданном именно для своей мести телеграм-канале "Финал моей истории 22.02.2024".

Отмечается, что о своем смертельном недуге — раке легких мужчина узнал 19 февраля этого года. Он решил уйти из жизни и прихватить на тот свет своих врагов. Для этого он решил взорвать предприятие, где не трубуються о здоровье своих работников и нарушают технику безопасности.

"Не все находят в себе силы уравновесить несправедливость. У меня, в отличие от других бедолаг, есть цель. Они — трусы. Я же не готов трагически уйти из жизни, не отплатив тем самым. Вот смотрю на людей, которые продолжают ходить на заводе постоянно создавать то, что способно забирать много жизней. Смерть образуется руками работника этого предприятия. Должно ли существовать предприятие, которое несет смерть? Существуют ли люди, которые, пусть и заочно, причастны к убийству?", — написал он.

Он признался, что подумал, что если он сотрет с лица земли завод, то спасет много жизней. Он обнародовал кадры, где размещает якобы самодельную взрывчатку на территории химкомбината.

"Таймер запущен. Обратный отсчет начался. Пути назад нет. Через 2 часа все закончится. А я уже буду далеко. Подрыв реактора запустит необратимый процесс. И все сгорит в адском огне моей мести. Алексинский химкомбинат. На территории завода расположены производственные помещения с охлаждающими химическими реакторами для производства нитратной смеси (основного компонента взрывчатых веществ) Это одно из самых уязвимых мест этого проклятого предприятия", — написал он.

Следует отметить, что 2 часа с момента обнародования поста о взрывчатке уже прошли, но взрыва на комбинате так и не прозвучало, хотя сообщается, что людей эвакуировали.

Напомним, что 19 января, Тамбовский пороховой завод в городе Котовск, что в РФ, атаковали беспилотные летательные аппараты. Видео с места событий распространили в сети.

14 ноября в России произошлаатака на Тамбовский пороховой завод. Неизвестный БпЛА упал на территорию завода и взорвался.