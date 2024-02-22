Требуют похоронить тайно: матери Навального показали его тело, но не отдали (видео)

Людмила Навальная заявила, что хочет, чтобы все, кто дорожил ее сыном, имели возможность с ним попрощаться. Также женщина сообщила, что записала видео, потому что ей начали угрожать, что что-то сделают с телом ее сына.

Матери Алексея Навального Людмиле отказываются отдать тело ее сына. От женщины требуют тайных похорон, а в случае отказа угрожают уничтожить тело. Об этом она рассказала в видеообращении к россиянам.

"Только что я вышла из здания следственного комитета в Салехарде. Почти сутки я провела там одна со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали мне тело Алексея. Следователи утверждают, что знают причины смерти, они подготовили все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала", — рассказала она.

Согласно всем процедурам, ей должны были отдать тело сына, но так и не отдали.

"Вместо этого они меня шантажируют и ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это — незаконно. При мне они получали приказы то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно и без прощания. Хотят привести меня на кладбище, поставить перед могилой и сказать: "Здесь лежит ваш сын". Я на это не согласна", — рассказала Людмила Навальная.

Людмила Навальная добавила, что хочет, чтобы все, кто дорожил ее сыном, имели возможность с ним попрощаться. Также мама Алексея Навального отметила, что записала видео, потому что ей начали угрожать, что что-то сделают с телом ее сына.

"Следователь Варапаев открыто сказал: "Время работает не на Вас, труп разлагается". Я хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую, чтобы тело моего сына немедленно отдали", — сказала Людмила Навальная.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в свидетельстве о смерти, которое показали матери Навального указано, что причины смерти естественные.

Напомним, что во многих городах России прошли акции памяти российского оппозиционера Алексея Навального. Правоохранители принялись задерживать участников акции. В 30 городах России состоялись мероприятия, на них задержали более 230 россиян.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему было 47 лет.