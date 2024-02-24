Политический обозреватель Times Филип Элиот считает, что республиканка Ники Хейли имеет шанс противостоять Дональду Трампу. Однако другие республиканцы опасаются, что без его поддержки не выиграют выборы в Конгресс.

Республиканская партия США, возглавляемая бизнесменом и миллионером Дональдом Трампом, действует в соответствии с планами президента РФ Владимира Путина. Часть американских деятелей под разными предлогами отказывают поддерживать Украину. При этом в политической борьбе они используют материалы, которые им предоставили российские спецслужбы. О деталях "кооптирования" республиканцев в планы Кремля говорится в обзоре издания Times.

Автор политического обзора, вашингтонский корреспондент Times Филип Элиот, сначала вспомнил, как президент-республиканец Рональд Рейган помог разрушению СССР и Берлинской стены. Отметил, что в 1991 году против идей этого политика возражали два мощных института — Государственный департамент и Совет по национальной безопасности. В 2024 году следующее поколение однопартийцев Рейгана действует в соответствии с планами Путина и способствует проигрышу Украины в войне.

Элиот перечислил признаки "подчиненности" республиканцев Кремлю.

Дональд Трамп не осудил убийства в российской тюрьме оппозиционера Алексея Навального. Вместо этого он сравнил погибшего с собой и со своими финансовыми проблемами. Также политик заявил, что позволяет Путину нападать на страны НАТО, которые якобы платят мало в "бюджет альянса". Ранее он пытался объявить импичмент Джо Байдену на основе документов, предоставленных Кремлем, сам похитил секретные документы, устроил мятеж после выборов, — привел другие примеры журналист. Глава Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон имеет такую же риторику, как Трамп, заметил журналист. Из-за промедления с выделением помощи Украине ВС РФ смогли получить определенные успехи в Авдеевке, а украинцы не получили столь необходимых снарядов. Другие республиканцы тем временем сначала заявляли, что против Путина нужно бороться. Однако уже зимой 2023 года сенатор Дж.Д. Вэнс заявил, что Украине лучше было бы уступить территории, раз она их не сможет отвоевать.

Впрочем, Элиот отметил, что "увлечение Трампом не является абсолютным". По его мнению, противостоять намерениям политика может Ники Хейли — это член Республиканской партии, которая не поддерживает прокремлевские нарративы своего соперника и постепенно набирает голоса избирателей. По словам женщины, другие сенаторы боятся выступать против партийного лидера.

"Конечно, многие из тех же политиков, которые сейчас публично одобряют Трампа, боятся его. Они знают, какой катастрофой он был и будет оставаться для нашей партии. Они просто боятся сказать это вслух".

Еще одна возможность пошатнуть Трампа — "его не любят доноры" (те, кто финансирует партию). Также с ним не согласны некоторые сенаторы в Конгрессе. Впрочем, полагаться на них невозможно: они боятся, что без Трампа не выиграют промежуточные выборы осенью 2024 года.

Обозреватель Times подытожил, что Республиканская партия "намеренно забыла легенду о Рейгане" и начала служить человеку, который не поддерживает демократию. По его мнению, "это текущая работа большой части современной Республиканской партии".

США и РФ — детали отношений

Отметим, Палата представителей США заблокировала выделение Украине 60 млрд долл., необходимых для противостояния российской агрессии. Председатель Палаты представителей в очередной раз отказался ставить вопрос на голосование и распустил сенаторов на каникулы.

Тем временем президент Владимир Путина дал полуторачасовое интервью стороннику Трампа журналисту Такеру Карлсону. Глава Кремля большую часть времени посвятил историческим экспертам, которые должны были доказать рядовым американцам, что Украины якобы не существует.

Напоминаем, 22 февраля президент Джо Байден выразил возмущение по поводу смерти Алексея Навального в тюрьме: назвал Путина "сукиным сыном". Президент РФ в ответ заявил, что считает реакцию американца адекватной.