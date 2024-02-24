Саммит G7: лидеры никогда не признают псевдовыборы РФ в оккупированных регионах Украины

Главным пунктом повестки дня нынешнего саммита "Большой семерки" был вопрос помощи Украине, которую союзники Киева обещают увеличить.

Лидеры стран–членов "Большой семерки" по итогам онлайн-саммита 24 февраля обязались никогда не признавать результатов псевдовыборов, которые Россия собирается проводить на временно оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, которым располагает "Европейская правда".

"Мы никогда не признаем так называемые "выборы" — как прошлые, так и будущие, проведенные Россией на территории Украины, а также их результаты. Заявление России о намерении провести голосование на своих президентских выборах в украинских регионах является возмутительным нарушением суверенитета Украины", — подчеркнули лидеры G7.

На саммите страны–участницы "группы 7" в очередной раз призвали РФ "безоговорочно и полностью" вывести все свои вооруженные силы с территории Украины, которая признана согласно международному праву, и немедленно прекратить российскую агрессию. Кроме того, лидеры G7 обратились к другим странам с призывом "не оправдывать попытки России приобрести территорию силой".

Кроме того, по итогам саммита лидеры G7 пообещали помочь удовлетворить "насущные финансовые потребности" Украины, а также принять участие в ее послевоенном восстановлении.

Страны "Большой семерки" также обещают прилагать усилия для привлечения РФ и всех причастных лиц к ответственности за преступления против Украины и освобождения незаконно удерживаемых Россией военнопленных и гражданских лиц, в том числе детей.

"Мы будем продолжать поддерживать украинских перемещенных лиц и беженцев и защищать тех, кто в этом нуждается. Мы подтверждаем нашу поддержку Реестра убытков Совета Европы для Украины", — добавили главы стран G7.

В то же время лидеры "Большой семерки" вновь подтвердили, что активы российского Центрального банка будут оставаться "замороженными" до тех пор, пока Москва не согласится возместить ущерб, который она нанесла Украине.

Саммит G7 24 февраля — что известно

В субботу, 24 февраля, состоялся первый в 2024 году саммит "Группы семи" в онлайн-формате под председательством Италии.

Итальянский премьер Джорджия Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимали в нем участие, будучи в Киеве.

Главным пунктом повестки дня нынешнего саммита "Большой семерки" был вопрос помощи Украине, которую союзники Киева обещают увеличить.

На саммите лидеры G7 также подтвердили приверженность союзников плану справедливого мира президента Украины Владимира Зеленского в соответствии с такими принципами ООН, как территориальная целостность и суверенитет, а также еще раз отметили, что Кремль не достиг своих военных целей.

Фокус писал, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подвел итоги двух лет полномасштабной войны и рассказал, чем она завершится.