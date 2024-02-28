В Приднестровье продолжается съезд, на котором могут "попросить" о присоединении к РФ: что известно

Так называемые власти непризнанного Приднестровья утверждают, что Молдова якобы наносит "катастрофический" удар по экономике Тирасполя. "Депутаты" намерены обратиться к Владимиру Путину за помощью.

В среду, 28 февраля, в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) проходит съезд так называемых депутатов всех уровней. Происходит он во Дворце республики в Тирасполе, сообщает местный канал "ТСВ Приднестровье".

В мероприятии принимают участие более 600 делегатов от Верховного Совета, городских, районных и сельских советов непризнанного Приднестровья. Они обсуждают политическую и социально-экономическую ситуацию в связи с экономическим "давлением" Молдовы.

Участники так называемого Конгресса намерены обратиться якобы за помощью к России. Об этом говорится в проекте резолюции съезда, который получили для ознакомления депутаты.

"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", — говорится в тексте.

Также "депутаты" якобы намерены обратиться в ООН, Европейский парламент, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), СНГ и другие организации с призывом не допустить дальнейшей эскалации отношений между Тирасполем и Кишиневом.

Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов с трибуны рассказал, с какими вызовами якобы сталкивается непризнанная республика.

"Пользуясь геополитической обстановкой в условиях отказа от ведения переговоров, власти Молдовы снова пытаются использовать экономику как инструмент давления и шантажа. Политика и цели Молдовы в отношении Приднестровья остаются неизменными все последние десятилетия: разрушить наш экономический потенциал, создать невыносимые условия для жизни наших граждан, расшатать объединяющие основы общества и добиться демонтажа нашей государственности", — заявил он.

По словам министра экономического развития ПМР Сергея Оболонника, Молдова наносит "катастрофический" удар по экономике Приднестровья. Речь идет о якобы потере 33 миллионов долларов в год предприятия Приднестровья из-за пошлин и банковской блокады Молдовы.

Местный оппозиционер и активист Геннадий Чорба заявил, что на этом съезде могут обратиться к России с просьбой "принять Приднестровье в состав РФ". Президент РФ Владимир Путин, который выступит 29 февраля с посланием к федеральному собранию в Москве и может объявить, что удовлетворяет запрос ПМР.

Что известно о ситуации в Приднестровье

Напомним, 25 февраля в украинской разведке заявили, что депутаты непризнанного Приднестровья не будут обращаться на съезде к Владимиру Путину относительно принятия "республики" в состав РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что непризнанное Приднестровье попросится в состав Российской Федерации.

В подобном решении сомневается ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий. По его словам, по дороге в Приднестровье россияне наткнутся на Крынки, на Херсон, на Николаев с Чернобаевкой, а использовать свой десантный или воздушный флот оккупанты не в состоянии. Чтобы зачистить Приднестровье ВСУ даже не потребуется привлекать свои силы с других участков фронта, потому что там даже Одесская тероборона справится, убежден Дикий.

24 февраля глава "республики" Вадим Красносельский сообщил, что в Молдове готовятся группы для диверсий на военных объектах непризнанной так называемой "республики". Среди них якобы есть украинцы.

В институте изучения войны считают, что российские силы, которые сейчас находятся в Приднестровье, не способны представлять серьезную военную угрозу для Украины.