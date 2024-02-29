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На Неделе моды в Милане моделей забросали мусором во время показа (фото, видео)

Анастасия Андрусяк
Фото: Getty Images | Показ Avavav на Неделе моды

Бренд Avavav устроил перформанс на тему хейта в соцсетях, в рамках которого зрители бросали в сторону подиума кожуру от бананов, фантики, обертки и прочий мусор.

На Неделе моды в Милане, во время показа бренда Avavav, зрители забросали моделей мусором. Об этом пишет портал Dazed.

Сообщается, что в сторону моделей летели напитки, пищевые обертки и прочие отходы. Дефиле проходило на фоне двух экранов с хейтерскими комментариями.

Как отмечают журналисты, данный перформанс был аллюзией на онлайн-критиков. По их словам, показ стал комментарием о реалиях индустрии моды и был вдохновлен хейтом который дизайнер Беате Карлссон получила с момента основания ее бренда в 2019 году.

Журналисты отметили, что сначала мусор бросали специально нанятые актеры, однако затем к ним подключились зрители показа. Когда дизайнер вышла из-за кулис, чтобы поклониться, член ее команды подбежал к ней и погрузил ее лицо в пирог.

По словам дизайнера презентация была "отчасти вдохновлена ​​средневековыми временами, когда люди бросали гнилые помидоры на выступления, которые им не нравились".

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Авторы статьи указали на то, что после показа бренд получил еще одну порцию хейтерских комментариев от людей, посчитавших, что перформанс с мусором отвлекает внимание от "скучной" одежды. Дизайнера также раскритиковали за отношение к моделям.

Напомним, племянницы-близнецы принцессы Дианы Элиза и Амелия Спенсер были замечены на Неделе моды в Мадриде.

Фокус также писал о том, что 19-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель посетила Неделю моды в Париже.