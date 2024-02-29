На Неделе моды в Милане моделей забросали мусором во время показа (фото, видео)

Бренд Avavav устроил перформанс на тему хейта в соцсетях, в рамках которого зрители бросали в сторону подиума кожуру от бананов, фантики, обертки и прочий мусор.

На Неделе моды в Милане, во время показа бренда Avavav, зрители забросали моделей мусором. Об этом пишет портал Dazed.

Сообщается, что в сторону моделей летели напитки, пищевые обертки и прочие отходы. Дефиле проходило на фоне двух экранов с хейтерскими комментариями.

Как отмечают журналисты, данный перформанс был аллюзией на онлайн-критиков. По их словам, показ стал комментарием о реалиях индустрии моды и был вдохновлен хейтом который дизайнер Беате Карлссон получила с момента основания ее бренда в 2019 году.

Журналисты отметили, что сначала мусор бросали специально нанятые актеры, однако затем к ним подключились зрители показа. Когда дизайнер вышла из-за кулис, чтобы поклониться, член ее команды подбежал к ней и погрузил ее лицо в пирог.

По словам дизайнера презентация была "отчасти вдохновлена ​​средневековыми временами, когда люди бросали гнилые помидоры на выступления, которые им не нравились".

Авторы статьи указали на то, что после показа бренд получил еще одну порцию хейтерских комментариев от людей, посчитавших, что перформанс с мусором отвлекает внимание от "скучной" одежды. Дизайнера также раскритиковали за отношение к моделям.

Напомним, племянницы-близнецы принцессы Дианы Элиза и Амелия Спенсер были замечены на Неделе моды в Мадриде.

Фокус также писал о том, что 19-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель посетила Неделю моды в Париже.