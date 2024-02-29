Убийство Навального: Европарламент поставил под сомнение легитимность Путина

Депутаты Европарламента также осудили империалистическую политику российского режима и агрессивную войну России против Украины. По их мнению, поддержка Украины — лучший ответ Кремлю.

Европейский парламент в четверг, 29 февраля, принял резолюцию, в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. В тексте документа утверждается, что Навального убили, а ответственность за это несут российские власти и лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Полная уголовная и политическая ответственность за его (Навального, — ред.) смерть лежит на российском государстве, в частности на его президенте Владимире Путине, который должен быть привлечен к ответственности", — отмечается в резолюции.

Документ поддержали 506 депутатов за, 9 проголосовали "против", еще 32 воздержались.

Депутаты Европарламента предупреждают, что убийство Навального является еще одним признаком усиления и систематических репрессий в России. Они требуют независимого и прозрачного международного расследования убийства политика.

"При таких обстоятельствах вполне оправдано поднимать вопрос о легитимности Путина в общественном и международном дискурсе", — говорится в резолюции.

Кроме того, европарламентарии выразили соболезнования семье погибшего, его коллегам и многочисленным сторонникам, а также полную поддержку Юлии Навальной в ее намерении продолжить работу, начатую ее мужем, и борьбу против "клептократического режима Кремля".

Резолюция призывает активизировать усилия по поиску реальных способов освобождения наиболее пострадавших политических заключенных, которые особенно имеют заболевания или подвергаются пыткам, — включая вариант возможного обмена заключенными.

А также осуждает "империалистическую политику российского режима и агрессивную войну России против Украины".

"ЕС, его страны-члены и близкие по убеждениям партнеры во всем мире должны продолжать политическую, экономическую, финансовую и военную помощь Украине, включая поддержку гражданского общества и долгосрочные планы по восстановлению Украины. Это является лучшим ответом на репрессивные действия, к которым сейчас прибегает режим Кремля", — говорится в документе.

Напомним, российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Российские власти заявили, что смерть Навального наступила по "естественным причинам", но обстоятельств не раскрывают. Тело политика долгое время не отдавали родным.

Похоронят политика 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Похороны планировались на 29 февраля. Однако в этот день российский президент Владимир Путин обращался с ежегодным посланием к Федеральному собранию.