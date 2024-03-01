"Из бедности не выйдешь магией": президент Аргентины объяснил, как вытянет экономику из кризиса

В бюджете Аргентины резко сократили социальные выплаты и пенсии. Президент Хавьер Милей уверен, что не надо останавливаться — он планирует отпустить курс валют.

Аргентина сможет выбраться из экономического кризиса, если будет действовать согласно плану президента Хавьера Милея. Для этого политик предлагает гражданам жить исключительно по законам капитализма, а он для этого примет ряд указов без согласования с аргентинским парламентом. О деталях плана Милея рассказали на портале Financial Times (FT).

Президент Аргентины планирует ввести "резкую фискальную корректировку", привели журналисты слова политика. Он уверен, что граждане не будут восставать против режима "жесткой экономии", потому что он им все подробно объяснит.

По мнению Хавьера Милея, чтобы бедняки разбогатели, им нужно следовать простому рецепту: накапливать деньги, усердно работать и жить по законам капитализма. Согласование с Конгрессом (парламентом) будет лишним, уверен политик. Чтобы воплотить план в жизнь, будет достаточно его указов и распоряжений.

"Из бедности не выйдешь магией. Вы выходите из бедности с помощью капитализма, сбережений и тяжелого труда".

Журналисты привели пример первых успехов, которых достиг "бывший экономист и телевизионный эксперт" — профицит (превышение доходов над расходами) бюджета в январе 2024 года. Причем профицит, первый за последние 12 лет, достигли благодаря следующим трем шагам:

сокращение выплат регионам; замораживание бюджетов; неполное повышение пенсий и пособий с учетом инфляции (полный уровень инфляции составил 254%).

В статье FT указывается, что Конгресс Аргентины начал одна за другой отменять инициативы президента. В ответ Милей написал указы, в которые включил свои 1 тыс. предложений по экономическим реформам — он уверен, что на правильном пути. Следующий шаг после сокращения расходов — "отмена валютного контроля". При этом подчеркнул, что ожидает положительного решения Международного валютного фонда по этому вопросу.

"Мы готовы провести все реформы после 11 декабря 2025 года. Мы прислали 1000, но нам еще нужно представить еще 3000", — заявил Милей.

Экономика Аргентины — детали

Отметим, журналисты FT опубликовали график уровня инфляции в Аргентине с 2018 по 2024 гг. На графике заметен непрерывный рост, который "взлетел" в конце 2023 года.

Экономика Аргентины — уровень инфляции Фото: FT

Аргентина имеет ряд других вызовов, объясняется в статье. Например, выплаты владельцам государственных облигаций 5,5 млрд долл. (в 2025 году). Кроме того, если выполнить определенные требования МВФ, можно занять 44 млрд долл., которые помогут стране удержаться.

Отметим, Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине в ноябре 2023 года. На инаугурацию съехались десятки лидеров стран мира, среди них был президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский выразил поддержку новому главе государства, а также успел сказать несколько слов премьер-министру Виктору Орбану, который несколькими днями ранее в очередной раз заблокировал выделение Украине помощи ЕС.

Напоминаем, 10 января президент Аргентины высмеял ООН, заявив, что эта организация миру не нужна. 29 февраля политик заявил, что планирует в Южной Америке провести мирный саммит по войне в Украине.