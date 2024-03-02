"Мы знаем это": во Франции заявили, что к панике по поводу клопов в Париже причастна РФ

По словам французского министра Жана-Ноэля Барро, россияне создали ложную связь между прибытием украинских беженцев и распространением клопов в стране.

Панические настроения во Франции по поводу нашествия клопов, которые наблюдались осенью 2023 года, были искусственно усилены российской дезинформационной кампанией. Об этом заявил министр по делам Европы Франции Жан-Ноэль Барро, передает агентство Reuters.

По словам министра, связанные с Кремлем аккаунты в социальных сетях "в значительной степени" усилили панику, а также создали ложную связь между прибытием украинских беженцев и распространением клопов.

При этом на вопрос, считает ли правительство, что россияне "организовали" панику по поводу нашествия насекомых, Барро ответил, что российская кампания по дезинформации только "усилила" существующую панику с целью посеять чувство незащищенности.

Министр также отметил, что за время полномасштабной войны в Украине кибератаки и кампании по дезинформации со стороны России активизировались.

"Мы знаем это благодаря созданному в 2021 году сервису Viginum, миссией которого является обнаружение подобных маневров, направленных на дестабилизацию общественного мнения во Франции и ослабление общественной поддержки Украины", — отметил Барро.

Напомним, осенью 2023 года в Париже объявили о нашествии клопов, вызывающем серьезные опасения относительно того, что кровососущие насекомые могут искусать участников предстоящих Олимпийских игр.

По данным СМИ, французское правительство запустило компанию по борьбе с клопами, которые вернулись в страну впервые с 1950-х годов. В частности, была открыта информационная горячая линия и запущен сайт, посвященный данной проблеме.