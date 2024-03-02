В Турции мужчина "подменял" жену во время работы на сайте для взрослых

Когда женщина отказалась работать, мужчина начал надевать чулки и изображал из себя свою жену перед клиентами.

В Турции в городе Измир местный житель "трудоустроил" свою жену на сайт знакомств. Впоследствии женщине надоело и она решила уволиться, а муж начал работать вместо жены. Об этом сообщает телеграм-канал Türkiye Hukuk.

Так, жительница Измира по настоянию своего мужа длительное время работала на сайте для взрослых. Впоследствии она устала и решила покончить с таким заработком, а заодно с такой семейной жизнью и подала на развод.

Благоверный решил не терять клиентов жены, поэтому начал выполнять ее обязанности. Он одевался в чулки и дефилировал перед камерами пользователей сайта.

Когда те заподозрили неладное, обратились к админам с жалобой.

"Он ходил в колготках, но не показывал своего лица. Когда у модераторов сайта возникали подозрения и они спрашивали: "Вы мужчина?" Он заставлял меня отвечать по телефону во время этих проверок", — заявила судье женщина.

Напомним, что в Турции толпа мужчин едва не убила знахаря из-за "голых" сеансов с их женами. Целитель обещал клиенткам наладить их браки и отношения, а для этого просил их раздеваться и касался их в разных местах.

Ранее сообщалось, что в Турции мужчине случайно укоротили пенис на операции по его увеличению. Врач, который проводил операцию, отрицает информацию о пропавшем сантиметре.