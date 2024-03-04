Западные спецслужбы давно не доверяют немецкой разведке из-за утечек в Россию, — Bild

По словам инсайдера в одной из спецслужб Германии, немецкие коллеги уже много лет на плохом счету у спецслужб стран Запада из-за постоянных скандалов и утечек.

После скандала с прослушиванием телефонных разговоров немецких офицеров по поводу поставок ракет Taurus возобновились разговоры о доверии западных спецслужб и немецкого общества разведке ФРГ. Об этом в Bild пишет обозреватель издания Петер Тиде.

Анализируя разгоревшийся скандал, журналист приводит поговорку, распространенную в странах Запада: "Если хотите, чтобы что-то оказалось в Москве — отдайте его немцам". В качестве примера Тиде приводит дело полковника Карстена Л., когда сотрудник немецкой разведывательной службы продал ФСБ России секретные разведданные об Украине за 800 тысяч евро.

"Недоверие западных союзников к немецким спецслужбам и политикам огромно, оно развивалось исторически: за почти 80 лет ни одна западная страна не подвергалась столь интенсивной и успешной разведобработке со стороны Москвы, как Германия. Секреты всегда попадают в Москву через Германию", — пишет Тиде.

Как рассказал Bild источник в одной из спецслужб Германии, немецкие коллеги уже много лет на плохом счету у спецслужб стран Запада из-за постоянных скандалов и утечек.

"Никто из ЦРУ или МИ5 не приходит и не говорит открыто, что нам больше не доверяют. Это постепенный процесс: вас приглашают меньше, о важных встречах на определенные темы вы узнаете лишь спустя какое-то время. В мире спецслужб нас считают вторым сортом, и к нам относятся соответственно: мы не в первой лиге", — подчеркивает инсайдер.

По его мнению, причиной такого положения немецких спецслужб является "чрезмерное регулирование" — только внешнюю разведку BND контролируют до семи госучреждений.

"В каждой западной стране информация, поступающая от партнерских спецслужб, защищена. Прежде чем использовать их в судебных делах или расследовательских комиссиях, нужно спросить спецслужбу, откуда поступили сведения: секретная информация принадлежит им. А в Германии не так, у нас она не защищена, каждая тайна грозит стать достоянием общественности. Мы должны передавать их в суды и комитеты — изначально это регулировалось судом, а теперь и законом. В результате мы получаем все меньше и меньше информации от наших партнеров, потому что она не в безопасности", — констатирует источник.

С ним согласен и экс-глава германской внешней разведки BND Август Ханнинг.

"Вместо поддержки или поощрения, наших агентов и сотрудников BND на протяжении многих лет все больше сковывают политическими цепями во избежание рисков. Вместо страха за нашу безопасность царит страх перед политическими последствиями", — подчеркивает Ханнинг.

Доверие внутри страны

Исторически не доверяют немецкой разведке и общество, и власть ФРГ. Безусловно, как считает Тиде, это снижает эффективность работы разведывательных служб.

По оценке инсайдеров, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, например, никогда не доверяла разведке и не видела разницы между тоталитарной "Штази" времен ГДР и демократической BND. За 16 лет правления она лишь раз посетила офис внешней разведки, которая находится в прямом подчинении канцлера.

"У Германии просто нет здоровых и нормальных отношений со спецслужбами. По историческим причинам политики и общество обычно относятся к спецслужбам демократических стран с глубоким недоверием. Это приводит к тому, что их не воспринимают серьезно и там не работают лучшие люди страны. Карьера там не считается особо престижной", — сказал Bild британский эксперт по разведке Нил Барнетт.

Напомним, по информации издания tagesschau, российские издания опубликовали перехват разговора чиновников в Воздушных силах, в котором они обсуждают поставки Украине крылатых ракет Taurus. В Германии это вызвало волну беспокойства. Кроме этого, офицеры Бундесвера обсуждали и уничтожение Крымского моста. В целом запись длится 30 минут.

Впоследствии, как сообщили в The Wall Street Journal, в Минобороны Германии подтвердили, что высокопоставленных немецких офицеров прослушивали, и что они обсуждали военную помощь Украине на слабо защищенной онлайн-платформе WebEx.