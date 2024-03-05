"Всерьез рассматривают": РФ с помощью Китая планирует построить АЭС на Луне (видео)

По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, солнечные панели не вырабатывают достаточно электроэнергии для будущих лунных поселений. Но энергии атома хватит.

Глава российского космического агентства "Роскосмос" Юрий Борисов заявил, что Москва и Пекин "всерьез рассматривают" строительство атомной электростанции на поверхности Луны. Проект могут запустить в 2033-35 годах. Об этом сообщают "Известия".

Россия и Китай работают над совместной лунной программой и надеются, что этот проект однажды позволит заселить Луну.

"Сегодня всерьез рассматриваем проект", — заявил он. В период 2033-2035 планируется с китайскими коллегами доставить и установить на лунной поверхности энергетическую установку.

По словам Борисова, солнечные панели не вырабатывают достаточно электроэнергии для будущих лунных поселений, но энергии атома хватит.

По его словам, это серьезный вызов, и все должно происходить в автоматизированном режиме, без присутствия человека.

Космический корабль корабля на ядерном топливе

Борисов также рассказал о планах строительства космического корабля на ядерном топливе. По его словам, все технические вопросы относительно этого проекта уже решены, за исключением способа охлаждать реактор.

Сообщается, что огромная, циклопического вида конструкция за счет ядерного реактора и мощных турбин сможет перевозить значительный груз с одной орбиты на другую, собирать космический мусор и участвовать в других задачах.

Напомним, что первая российская миссия на луну за последние 47 лет провалилась в прошлом году. Аппарат Луна-25 вышел из-под контроля и разбился.

Также сообщалось, что Пекин заявляет о планах отправить первого китайского астронавта на Луну до 2030 года.