Антиукраинские плакаты и подожженные шины: польские фермеры вышли на забастовку в Варшаве (фото, видео)

По информации журналистов, протестующим не позволили въехать в столицу Польши на тракторах. В городе установили заграждения и шипы, чтобы помешать фермерам въезд.

В Варшаве 6 марта официально началась всеобщая забастовка фермеров. Протесты стартовали перед офисом премьер-министра, из-за чего по всему городу перекрыли движение и подъездные пути к столице. Об этом сообщает Polsat News.

По информации издания, соответствующая акция началась в 11:00. А еще до начала забастовки СМИ сообщили о первых случаях, связанных с массовым присутствием фермеров в столице. Среди прочего, перед зданием канцелярии премьер-министра были подожжены шины, а также гроб, который, по словам журналистов, символизировал польское сельское хозяйство.

Как добавили в Polsat News, на фоне было слышно много "ударов и звуков сигнальных ракет", а фермеры несли "антиукраинские плакаты".

"Мы здесь, чтобы рассказать премьер-министру о том, что нам болит, о чем он должен знать. Зеленый курс, все, что с ним связано, и защита польских границ от наплыва неконтролируемых продуктов из Украины, России и Беларуси. Это то, что нам болит... Этот Зеленый курс — это конец для нас всех. Если правительство не защитит нас, мы пропадем. Польша исчезнет. Мы все объединены вместе. В единстве — сила, мы не позволим разделить фермеров", — сказал один из лидеров протеста во время своего выступления.

В издании добавляют, что фермерам не позволили въехать в Варшаву с тракторами. В городе установили заграждения и шипы, чтобы помешать въезд в столицу.

После выступлений демонстранты направились к зданию Сейма, где фермеры будут требовать, чтобы к ним вышел спикер Шимон Головня.

Напомним, 1 марта премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что за действиями польских фермеров, которые устроили блокаду границы, стоит Российская Федерация. По ее словам, Кремль пытается поссорить Польшу и Литву — двух крупных союзников Украины.